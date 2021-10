Pravo na starost bez nasilja

„Pravo na starost – nasilje nad starima“ tema je onlajn okruglog stola koji je Pokrajinski ombudsman organizovao povodom Međunarodni dan starih osoba.

O temi nasilja nad starim osobama nedovoljno se govori i ne preduzimaju odgovarajuće mere u cilju poboljšanja njihovog položaja, a imajući u vidu da je danas u Srbiji svaki peti stanovnik stariji od 65 godina, može se zaključiti da je ova vrsta nasilja je veoma rasprostranjena, smatra Pokrajinski ombudsman.

To potvrđuju i podaci do kojih je došao u svojim istraživanjima, imajući u vidu da je kriva nasilja nad starijim osobama od 2018. pa do danas znatno povećana.

Kako bi proverili situaciju na terenu, ombudsman je poslao upitnike centrima za socijalni rad na teritoriji Vojvodine, a rezultati koji su dobijeni pokazuju da je prema populaciji starih najviše zastupljeno psihičko nasilje.

Žrtve nasilja su, prema rezultatima i ovog istraživanja, žene i to u duplo većem procentu nego što su to muškarci starije životne dobi.

Izvršioci nasilja nad starijim osobama su najčešće osobe muškog pola prosečne starosne dobi od 40 – 50 godina, a nasilje nad starijim osobama najčešće se dešava u porodičnom okruženju i to od srodnika, uglavnom dece, odnosno sinova ili bračnog partnera.

Stariji koji trpe nasilje trebalo bi da se obrate policiji ili centru za socijalni rad, a takođe se mogu obratiti i Zaštitniku građana koji će im uputiti pravni savet i na adrese institucijia koje su nadležne za rešavanje ovih problema. Takođe je važno i podizanje svesti celokupnog društva o ovoj vrsti nasilja.

Međunarodni dan starijih osoba Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 14. decembra 1990. godine kako bi uticala na države da osiguraju zadovoljenje potreba starijih članova i omoguće im lakše učestvovanje u društvu u skladu sa njihovim sposobnostima.

Prema pojedinim demografskim projekcijama, u Srbiji je više od 1.400.000 ljudi starijih od 65 godina, dok je u svetu skoro milijardu ljudi starijih od 60 godina, kojima je potrebno obezbediti dostojanstveno starenje i što kvalitetnije uslove života.