Požarevac spreman za 56. Ljubičevske konjičke igre

Čuvene Ljubičevske konjičke igre, 56. po redu, biće i ove godine održane prvog vikenda u septembru, na radost svih Požarevljana, kao i ljubitelja konjičkog sporta i konjičkih veština.

Tradicionlano, simboličnim otvaranjem kapije Požarevca započeće ova Međunarodna turističko – sportska manifestacija. Od svečanog defilea učesnika do završnog nadmetanja višebojaca posetioci će moći da navijaju za svoje favorite, ali i uživaju u raznovrsnom programu i nastupima naših poznatih narodnih i zabavnih izvođača.

„30. avgusta, na dan kada je ustvari centralni defile i otvaranje Ljubičevskog višeboja u gradu, nakon glavnog dela programa, imaćemo koncert Miloša Radovanovića i koncert Sergeja Ćetkovića”, najavio je Vasilije Baldić, direktor TO Požarevac.

Ova manifestacija počiva na tradiciji ergele Ljubičevo, jedne od najstarijih u Srbiji, koju je 1853. osnovao knez Miloš Obrenović. Ime Ljubičevu dao je knez Mihailo, u znak sećanja na svoju majku, kneginju Ljubicu, suprugu kneza Miloša.

Program igara, koji je isprepleten običajima, tradicijom i kulturom obuhvata unikatni Ljubičevski višeboj, voltižovanje dece, izložbu grla, daljinsko jahanje, utakmicu u preskakanju prepona, galopske i kasačke trke.

Ljubičevski višeboj je po originalnosti, lepoti i dinamičnosti jedinstveno nadmetanje u pet tradicionalnih disciplina, seča sabljom, gađanje kopljem, kurirsko jahanje, gađanje strelom i gađanje topuzom.

Viteška pobednička ruka višeboja, osim novčane nagrade, primiće pehar, plašt i sablju. Sablja je unikatna, skovana 1998. godine za viteza Ljubičevskih igara i svaki novi pobednik višeboja dobija je od svog prethodnika kako bi je sa ponosom čuvao do sledećih igara. Sablja ima ugraviran viteški moto: „Ne vadi me bez povoda – ne vraćaj me bez časti“.

Na kraju igara, 1. septembra, saznaćemo da li će Marko Milenković (28), trener konja iz Požarevca, uspeti da po četvrti put uzastopno ponese titulu „ljubičevskog viteza”.