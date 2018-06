Povrtari nezadovoljni prinosima

U povrtnjacima, pre svega plastenicima, uveliko je završena berba lisnatog povrća, salate, spanaća, zatim korenastih povrtarskih vrsta i lukovičastog povrća.

Povrtari su do sada posadili toploljubive povrtarske plodove, papriku, paradajz i krastavce.

“Prinosi u zaštićenom prostoru ako se kreću od 12, pa čak do 30 kilograma paradajza, 5 do 15 kilograma paprike, od 13 do 26 kilograma krastavaca, možemo reći da je proizvodnja u zaštićenom prostoru opravdala očekivanja profesionalnih proizvođača, a što je značajno i sa aspekta snabdevanja pre svega domaćeg tržišta. Nažalost i proizvodnja u zaštićenom prostoru, a i na otvorenom polju, baš nije u celosti opravdala očekivanja profesionalnih proizvođača, a i nas građana”, rekao je prof. dr Žarko Ilin sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

S obzirom da su se javili vrlo rano u proleće problemi sa crnim lukom iz zimske setve, njegovo vađenje počelo je 7 do 10 dana ranije, a prinosi su, kako se pokazalo, za oko 20 posto manji u odnosu na prosečnu godinu, kaže profesor Ilin i dodaje da se oni kreću na nivou od 40 do 50 tona, od regiona do regiona.

“Veći je problem što je vrlo visok procenat jarovizacije kod ovih zimskih rukola, pa se kreće od 2, 3, do 5 post,o čak kod pojedinih profesionalnih proizvođača na velikim površinama čak 50 do 70 posto. Nažalost profesionalni proizvođači nisu na vreme uklonili ta cvetna stabla tako da se nisu formirala stabla oko cvetne lukovice, a mi kao građani, odnosno potrošači ćemo sad imati problema sa potrošnjom takvog luka”, kazao je dr Ilin.

Zbog visoke vlažnosti u martu, setva graška počela je čitavih 12 do 14 dana ranije nego što je to uobičajeno, kaže profesor Ilin, što se odrazilo na prinose koje se kreću oko svega dve i po tone po hektaru, što je polovina prinosa u prosečnoj godini.

To će, prema njegovim rečima, odraziti na smanjen plasman na domaćem tržištu i na izvoz ove toploljubive kulture.