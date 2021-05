Povoljnija epidemiološka situacija

U Novom Sadu je trenutno epidemiološka situacija znatno povoljnija nego prethodne nedelje, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Prema njegovim rečima, juče je bilo 14 novozareženih, dok je tokom vikenda taj broj bio i jednocifren.

Imunizacija u našem gradu, kaže Vučević, protiče dobro, 147.000 ljudi primilo je prvu dozu vakcine, a 118.000 ih je revakcinisano.

U toku su kampanje za podsticaj mladih da se vakcinišu, kako na republičkom nivou, tako i u Novom Sadu. Vučević kaže da je razlog taj što mladi i dalje ne shvataju važnost vakcinacije, pre svega zbog širenja raznih teorija zavere, među kojima je ona o sterilitetu koji izaziva vakcina.

Prema rečima gradonačelnika, 98 odsto građana starijih od 80 godina je vakcinisano. On je, međutim, izrazio zabirnutost zbog toga što je broj vakcinisanih u starosnoj populaciji od 50 do 59 godina manji od one u kojoj su 10 godina mlađi.

Ipak, istakao je Vučević, epidemiološka situacija u našem gradu, kao i u čitavoj zemlji, znatno je povoljnija, zbog čega se očekuje i popuštanje mera u narednom periodu.