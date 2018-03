Potrošači saobrazno (ne)informisani

Dobro informisan potrošač ne bi trebalo da dođe u problem da bi bio savetovan, navela je Nikolić.

Iako su se sva udruženja potrošača širom Srbije trudila da daju dobre informacije, one ipak nisu u dovoljnoj meri plasirane, što je potvrdilo i istraživanje koje je sprovedeno u oblasti pružanja komunalnih usluga.

U zaštiti prava potrošača veliku ulogu imaju termini sa kojima građani nisu ni upoznati, a koji ih koči upravo u ostvarenju tih svojih prava, kao što je, na primer, pojam saobraznosti, odnosno, nesaobraznosti, koji potiče još iz Zakona o obligacionim odnosima.

“Možda zvuči rogobatno, međutim, on je vrlo dobro objašnjen, Kada kupujemo određenu robu, ona treba da bude takvog kvaliteta da služi svrsi zbog koje je kupljena i nameni. Ukoliko ne služi svrsi, ne može se koristiti. To znači da nije saobrazna. Naš Zakon o zaštiti potošača je dao određeni rok u kome vi, u momentu kada nastane nesaobraznost, možete da zahtevate određena prava. Ali, koja prava? U roku od 6 meseci vi zahtevate nešto što trgovac mora da ispuni, a to je da vam zameni robu, vrati novac i raskida, znači, ugovor, a samo ako vi pristanete na popravku, on sme da popravi i to jednom”, pojasnila je Nikolić.