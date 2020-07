Potrebne krvne grupe A i Rh

Akcije dobrovoljnog davanja krvi redovno se odvijaju i tokom epidemije korona virusa, naravno uz pooštrene mere zaštite.

Vodi se računa o higijeni, nošenje maski je obavezno kao i fizička distanca od metar i po do dva, kažu u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine.

Na ulazu se vrši merenje telesne temperature, obavezna je i dezinfekcija ruku. U Zavodu kažu da je tokom epidemije smanjen broj dobrovoljnih davalaca.

Trenutno nedostaje A krvna grupa, tako da iz Zavoda apeluju na sve davaoce sa ovom krvnom grupom da daju krv.

Apel se posebno odnosi na davaoce sa A negativnom krvnom grupom, kao i na davaoce svih drugih krvnih grupa sa RH negativnim krvnim faktorom.

Pregledi pre davanja krvi su klasični ali se vodi računa o tome da su davaoci potpuni zdravi, da nisu bili u inostranstvu u proteklih 28 dana, kao i da nemaju nikakve simptome ili tegobe koji ukazuju na kovid infekciju.

Zavod nastavlja sa svojim akcijama prikupljanja krvi širom Vojvodine, a do kraja nedelje mobilne ekipe na terenu prikupljaće krv na sledećim mestima

Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine nalazi se u ulici Hajduk Veljka 9a u Novom Sadu, a krv se može donirati svakim radnim danom od 7 do 14 časova, utorkom od 7 do 18, kao i svake prve subote u mesecu od 8 do 12 sati.