Potrebne AB- i A- krvne grupe

Trenutno stanje sa zalihama krvi je dosta dobro, ali se u Zavodu za tranfuziju krvi Vojvodine nadaju da će biti još bolje nakon predstojećih redovnih i vanrednih akcija davanja krvi.

Zorica Bjelić iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine kaže da su u ovom trenutku smanjene zalihe AB- i A- krvne grupe, pa apeluje na dobrovoljne davaoce ovih krvnih grupa da doniraju dragocenu tečnost.

Ona je istakla i da davaoci koji su preležali kovid-19 mogu da biraju da li žele da doniraju krv ili krvni plazmu.

Bjelić je dodala da dobrovoljni davaoci krvi mogu donirati krv i nakon vakcinacije i revakcinacije i to, ukoliko su primili vakcinu Sinofarm ili Fajzer, krv mogu donirati odmah, a ukoliko su imunizovani Sputnikom Ve ili AstraZenekom, potrebno je da sačekaju dve nedelje.

Dobrovoljne davaoce koje smo zatekli u Zavodu pitali smo zašto su se odlučili na ovaj humani gest.

Krv i krvnu plazmu davaoci mogu donirati u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine koji se u Novom Sadu nalazi u Ulici Hajduk Veljkova 9A, radnim danima dana od 7 do 14, utorkom od 7 do 18 časova, kao i svake prve subote u mesecu od 8 do 12 sati.

Raspored mobilnih ekipa koje svakodnevno prikupljaju krv od davalaca širom Vojvodine zainteresovani mogu pronaći na sajtu Zavoda.