Potraga za pretećim asteroidima

Astronomsko društvo Kosmos, koje već desetak godina postoji u Novom sadu, ostavrilo je zapažen uspeh u projektu otkrivanja asteroida, koji se na međunarodnom nivou sprovodi u okviru internacionalne kampanje za pretraživanje.

Slike dubokog svemira dobili su sa Pan stars teleskopa, koji je konstruisan upravo za otkrivanje asteroida na noćnom nebu.

“Pan stars teleskop je napravljen upravo za to da se otkrije što više asteroida, da se oni mapiraju, da se izračunaju njihove putanje i on svaku noć pravi te snimke. Nalazi se na ostrvu Maui na Havajima, sa prečnikom ogledala 1,8 m. To je ozbiljno ogledalo, da bi se mogla raditi takva istraživanja”, pojasnio je Miloš Gagić iz Astronomskog društva Kosmos.

Nakon profesionalne pripreme ogromnog broja snimaka, u pomoć profesionalnim astronomima kroz ovakve kampanje priskaču u pomoć amateri kako bi odradili svoj deo posla. Astronomsko društvo Kosmos je kroz rad četvoročlane ekipe svoj doprinos kampanji dalo ove godine po prvi put.

“Mi smo bili tim koji je pregledao te snimke, uz pomoć tog softvera koji su nam dodelili i koji se zove ‘astrometrika’. Ovo je drugi set koji smo dobili. Naše prvo otkriće asteroida je bilo takvo da smo pomislili da imamo neku grešku. Otkrivamo da se nešto pomera, vidimo da su to pravi parametri koji ukazuju da je to nebesko telo koje jeste asteroid, međutim, nema imena”, naveo je Gagić.

Ekipa je dala privremeno ime ovim asteroidima ADK0001 i sada čekaju konačne rezultate. Zanimljiv je, navodi Gagić, način na koji su otkrili snimke.

“Ti snimci u bazi su evidentirani da je taj asteroid upčen. Posle se izračunava njegova putanja, tražimo da li on može da se nađe negde na putanji sa Zemljom i beleže se procene kuda će se on kretati, da li on ugožava uopšte Zemlju ili ne. To je smisao cele kampanje”, istakao je Gagić.