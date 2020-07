Poštujte mere gradskog štaba

VIDEO K9: Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević podseća na novouvedene mere Gradskog štaba za vanredne situacije i apeluje na građane da se pridržavaju propisanih smernica kako bi adekvatno zaštitili sebe i druge u vreme trajanja pandemije.

OFF: Iz Kabineta gradonačelnika navode da se, s obzirom na činjenicu da broj zaraženih ne opada u poslednjih nekoliko dana, zaraza najčešće prenosi u ugostiteljskim objektima, zbog velike socijalne interakcije. Gradonačelnik apeluje na sve koji su odgovorni za njihovo funkcionisanje, kao i na one koji ih posećuju, da nose maske, pridržavaju se propisane distance i vode računa o higijeni ruku.

U cilju obezbeđivanja zdravstvene bezbednosti građana Novog Sada važno je, kako je istaknuto, da svi shvate ozbiljnost situacije kako ne bi došlo do uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Grada.