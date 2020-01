Postavljena info tabla posvećena žrtvama Novosadske racije

Na uglu Miletićeve i Grčkoškolske ulice postavljena je prva info tabla u našem gradu posvećena stradanju sugrađana u Novosadskoj raciji 1942. godine.

Kulturu sećanja treba negovati i sa pijetetom se odnositi prema stradalima, istaknuto je tom prilikom.

“Otkriva se prva spomen-ploča, prvo javno spomen-obeležje kolektivnom stradanju i Srba i Jevreja i ostalih koji su bili žrtve takozvane racije što je bio jedan eufemizam i kriptogram za nešto strašnije od obične policijske racije. To je ustvari bila masovna egzekucija nevinih ljudi. Broj žrtava tačan ne znamo ni do danas. Popisani su mnogi, ali ne sve. I ako što smo maločas čuli od svedoka, očevica koji je tad bio dete ovde posle tog strašnog zločina svi leševi iz ove ulice su potrpani u kamione i bačeni u Dunav”, izjavio je Episkop bački gospodin Irinej.

Čuvanjem sećanja na sve nevine žrtve ma koje nacije i vere one bile širimo međusobnu civilizaciju ljubavi, jer bez toga, kako je kazao, nikakvi sistemi ni ideologije neće sprečiti pojavu ovakvih masovnih zločina.

“Nije svakako na ponos da nam je gotovo osam decenija trebalo da krenemo da obeležavamo na dostojan način i one tragične trenutke iz naše prošlosti. Ne u smislu da bi bili zaglavljeni u istoj nego da bi nam to bila opomena, da bi nam to bile koordinate za buduća vremena. I da se ne skrivamo ovih januarskih dana u toplim domovima i da ne bežimo od istine, od onoga što nam se desilo, što nam se zadesilo tog januara ’42. godine što svakako predstavlja jedan od najtragičnijih događaja na ovoj teritoriji u Drugom svetskom ratu”, rekao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

Gradonačelnik je apelovao na državne vlasti da učine sve kako bi na isti način događaji poput zločina u Kragujevcu, bude tretirana i Novosadska racija.

“Svake godine ponavljamo isto, al’ mi osnovno što treba da, to sam i na konferenciji za štampu pomenuo, da mi moramo da ljudima u svesti promenimo da to nije bila policijska racija, jer policijska racija hapsi sitne lopove, džeparoše i tako. A ovo je bio jedan surovi pokolj civila, građana, bez obzira na njihove godine. Tu su bile i bebe, tu su bili i starci. Znači, koji nemaju veze s policijom. To je bila jedna surova odmazda samo ne znam zta šta”, kazao je Mirko Adam, predsednik Jevrejske opštine Novi Sad.

Naša sugrađanka iz Miletićeve ulice, Mirjana Vurst, odala je poštu nastradalima crvenom ružom na vratima svoje zgrade. Ona smatra da bi i drugi trebali da ovim povodom čine slične gestove.

“Živim na drugom spratu ove zgrade u stanu koji je pripadao mom suprugu i njegovim roditeljima, familija čitava živi od 1940. kada je kuća i sagrađena. Sagradila je kuću Jevrejka Frida Farkaš i živela samo u ovoj kući dve godine i ’42. je ubijena pred ovim ulazom, a moji su svekar i svekrva bili svedoci i gledali to sa sprata, strašno je bilo. A mi sadašnji vlasnici, nismo naslednici, kupljeno je to valjda bilo ne znam kako, svake godine se sećamo i svakog dana podsećamo kakvu je divnu zgradu sagradila”, istakla je sugrađanka Mirjana Vurst.

Ovogodišnja manifestacija “Ledena tišina – sećanje na žrtve Novosadske racije” biće završena u petak, 24. januara u podne, otkrivanjem info table posvećene Jeleni Kon, u Ulici Sonje Marinković br.1 i projekcijom filma “Zaveštanje” u 20 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada.