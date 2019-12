Poštari nezadovoljni ponuđenim modelima za prekid štrajka

U toku je pauza tokom koje će biti prikupljena određena dokumentacija iz tog preduzeća, nakon koje će razgovori biti nastavljeni oko 16 časova.

“Konkretno, mi i dalje stojimo do toga da je nama neophodno povećati koeficijent na prvom mestu, na osnovu koga ćemo dobiti neko konkretno povećanje zarada. Ovo što su nam oni ponudili je ne samo neprihvatljivo već i pomalo ponižavajuće, jer mi sa ovom povišicom ponovo nećemo doći ni do 40.000 dinara, a republički prosek je i dalje 54 hiljade, a naši šefovi, direktori službe, će umesto sada 100.000 do 200.000 dinara imati još 20, 30 hiljada više”, rekao je za Kanal 9 Tomislav Mandić, radnik Pošte Srbije.

Radnici kažu da neće odustati od svojih osnovnih zahteva, povećanja plata i povećanja broja zaposlenih u tehnologiji.