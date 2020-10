Posledice potpisa u Vašingtonu

Potpisivanjem sporazuma iz Vašingtona Srbija je markirala pokret Hezbolah kao terorističku organizaciju. Pored prebacivanja ambasade u Jerusalim ovo je jedna od krupnih spoljnopolitičkih odluka koja može ugroziti odnose Srbije sa arapskim svetom.

Prof. dr Mina Zirojević sa Instituta za uporedno pravo, objasnila je kakve sve posledice mogu proisteći iz ove odluke srpske diplomatije.

“Pa posledice su velike, mi smo potpisali pismo o namerama i nešto što ne mora da ima ozbiljne posledice, ali neke već sada možemo videti, baš zbog toga da smo mi izjavili neku našu nameru. Kosovo je dobilo, jedino što nije dobilo to je priznanje, koje nisu ni očekivali od nas, a ono što su dobili je da su oni prihvatili Izrael, da je Izrael odmah njih priznao, znate da je Izrael jedna od važnijih zemalja, i onda su oni, je li, dobili priznanje, oni su odustli od toga da budu u međunarodnim organizacijama, ali oni u ovih godinu dana ne bi ni mogli da imaju bilo šta, s druge strane oni mogu da urgiraju da budu priznati od strane nekih drugih zemalja što mi ne. Ono što je Srbija izgubila, to je da se sad više slabo može pričati o podeli Kosova i Metohije sa jedne strane, sa druge strane izgubili smo neko viđenje odbrane Kosova u Ujedinjem nacijama od strane Rusije i Kine, odnosno sad moramo da vidimo šta ćemo sa tim, zbog toga što smo pristali na diverzifikaciju gasa i električne energije što će Ruse dodatno da naljuti a sa druge strane, Kinu zbog 5G mreže. To su jedino naši saradnici koji su se aktivno borili sa nama za Kosovo.”

Diplomatske prilike posle potpisivanja Vašingtonskog sporazuma za Srbiju su veoma osetljive. Vreme je da se redefinišu odnosi sa Rusijom i Kinom, kao i sa arapskim zemljama koje neće blagonaklono gledati na preseljenje naše ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Ono što je glavna korist od potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, prema mišljenju Mine Zirojević, jeste što polako počinje da se otapa stigma u međunarodnoj zajednici po kojoj su Srbi genocidni narod.

