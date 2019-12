Poslanici Vojvodine o budžetu za 2020. i Muzeju “20 21”

Pokrajina će u 2020. godini raspolagati budžetom od 77 milijardi i 300 miliona dinara, od kojih će najveći deo sredstava biti opredeljen za infrastrukturne projekte, ali i za zdravstvo, poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, obrazložio je predsednik Pokrajinske vlade pre usvajanja predloženog budžeta u Skupštini Vojvodine.

“Tako da je sve utkano u budžet sa visinom prihoda odnosno sa planiranim prihodima od 77,3 milijarde. Izvršenje budžeta ide dobro. Imali smo već na 15. decembar 95 procenata od planiranih prihoda. I nešto manje od realizovanih, ali obično se realizacija budžeta priprema za poslednje dane sa značajnim iznosima. Tako da je što se budžeta i tiče i što se tiče i realizacije i planova za 2020.tu sve na svom mestu”, izjavio je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade

Opozicione stranke uputile su oštre kritike na predloženi budžet pokrajine uputile su opozicione stranke i one koje trenutno učestvuju u radu parlamenta, kao i one koje bojkotuju sednice.

“O tome šta Srpska radikalna stranka misli o predloženom budžetu za narednu godinu najbolje svedoči dvadesetak amandmana koje su naši poslanici podneli na predlog budžeta”, rekao je Đurađ Jakšić iz odbornička grupa SRS.

“Ono što je primetno za predviđeni budžet to je da je predviđeno da to bude na nivou 77 milijardi dinara. Od toga 47 milijardi su transferna sredstav, a svega 25 milijardi izvorna sredstva koja mislim da nisu realna zato što se predviđa njihovo ostvarenje na taj način što će se od javnih preduzeća, 70% njihovih dobiti uplaćivati u budžet, a mislim da javna preduzeća to neće ostvariti. Isto tako i organizacije i preduzeća u osnivanju Vojvodine, APV-a treba 100% svoju dobit da prebace u budžet”, istakla je Aron Čonka iz Alternativa za Vojvodinu.

Dosta komentara izazvao je i predlog o osnivanju ustanove “Muzej 20 21”, s obzirom da u gradu već postoje muzeji bogati stvaralaštvom novijeg doba.

“Dakle, ovo stvaralaštvo, moderno stvaralaštvo, recimo muzička produkcija. Sad, malo ćete se nasmejati, šlager je nastao u Novom Sadu. Mi to naravno ne baštinimo. Pop muzika je nastala u Novom Sadu. Mi to ne baštinimo. Imamo snažnu rok tradiciju. Mi takođe to ne baštinimo. To ne može biti u tehničko-tehnološkom i muzeološkom smislu ne može biti deo koji se izlaže imaući u vidu prostor i ostale uslove koji se predstavlja u Muzeju grada u postojećim okvirima i u muzeju Vojvodine”, kazao je Mirović.

Ovaj muzej će se nalaziti u sadašnjem Studiju M, kao i u zgradi pored gde je smešten Radio Novi Sad, u oko 3.000 kvadrata. Opozicija je imala svoje mišljenje o ovakvoj ideji i planovima u vezi novog muzeja.

“Ukoliko je nedostatak izložbenog prostora problem, a jeste onda treba uložiti napore da se obezbedi taj prostor, pogotovo za Muzej Vojvodine koji veoma značajne artefakte čuva na neadekvatan način. Ono što je bitno jesu tri pitanja, a to je stručni kadar koji će time da se bavi, a koji je neophodan da bi muzej počeo sa radom, takođe delatnost, programska osnova, zbirke. Sve je to jedno veliko pitanje gde procena javnosti, stručne javnosti govori de je potrebno sigurno jedno 4 do pet godina da se jedna ovakva delatnost pripremi onako kako su je osnivači najavili, a tiče se muzeja privatnog života u Vojvodini”, izjavio je Nebojša Novaković ispred DS-DSHV.

“Srpska radikalna stranka ne može podržati odluku da se formira takozvani Muzej 2021. Zato što nam nije jasno iz obrazloženja koja će konkretno namena i za koju nameru se formira ovaj muzej. Mi smatramo da je ovo egzibicionizam”, rekao je Jakšić.

Poslanici su na ovoj sednici, između ostalog, razmotrili i predloge o godišnjim

programima korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za lov, za šume, i za vode u Vojvodini u 2020. godini, kao i niz predloga vezanih za zdravstvo.