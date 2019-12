Poslanici sutra usvajaju budžet AP Vojvodine za 2020.

Članovi Odbora za budžet i finansije Skupštine AP Vojvodine usvojili su danas Predlog odluke o budžetu za 2020. godinu, koji je Pokrajinska vlada 4. decembra utvrdila u iznosu od 77 milijardi i 300 miliona dinara.

“Ono što želim da kažem, osvrnuo bih se naravno na budžet, kada smo preuzeli odgovornost zaupravljanje pokrajinom, dakle ova pokrajinska vlada i ova skupštinska većina, zatekli smo osnovni budžet od 57,7 milijardi dinara. Mi trenutno usvajamo odluku o budžetu u iznosu od 77,3 milijarde”, rekao je Jovan Lazarov ispred Odbora za budžet i finansije APV.

Prema njegovim rečima, najviše sredstava opredeljeno je za infrastrukturne projekte u Vojvodini, ali i zdravstvo, poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i druge.

“Ono što želim da istaknem to su ustupljeni prihodi. Ustupljeni prihodi u odnosu na 2016. godinu su iznosili 10,5 milijardi. Sada iznose 17,6 milijardi. Dakle, imamo 70% više novaca od ustupljenih prihoda u budžetu APV. Šta to znači? To je pokazatelj privrednih kretanja na teritoriji APV i zaposlenosti”, naveo je Lazarov.

On je kazao da je budžet sveobuhvatan, zadržava sve socijalne mere i davanja APV-a, te najavio dva nova projekta za iduću godinu, a to su Kamenica 3 i izgradnja protivgradnog sistema na Fruškoj gori.

Lazarov je dodao da se očekuje visok stepen realizacije pokrajinskog budžeta.

“Dakle, to je uvek procenat realizacije 95, šest, sedam posto. Što se tiče planiranja, to je da su planirani prihodi i rashodi, planirani prihodi pogotovo, izvršeni uvek između 97 i 101 posto u poslednjih nekoliko godina”, kazao je Lazarov.

Konačnu reč o predloženom budžetu pokrajine za 2020. godinu daće poslanici Skupštine Vojvodine na sednici koja će biti održana sutra.