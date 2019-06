Poslanici AP Vojvodine o završnom računu budžeta za 2018.

Najveću pažnju poslanika na današnjoj sednici Skupštine AP Vojvodine izazvao je Predlog odluke o završnom računu budžeta Vojvodine za 2018. godinu.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović istakao je tom prilikom da će ono što je do sada urađeno na poboljšanju ekonomske situacije u Vojvodini u narednom periodu doneti i priliv novca u pokrajinsku kasu.

“Dokaz da smo kao temelj kroz uređene finansije, kroz restrukturiranje dugova i kroz finansije kao ogledalo budžeta uspeli da menjamo stvari, jeste i nalaz državnog revizora za 2018. godinu. To je prvi pozitivan izveštaj koji je državni revizor izdao za nivo teritorijalne vlasti, odnosno lokalnih samouprava. Do sada smo imali pozitivna mišljenj asa rezervom ili čak negativna mišljenja, a ovo je prvi pozitivan izveštaj, prvo pozitivno mišljenje”, rekao je Mirović.

Vlada na čijem je čelu, istakao je Mirović, ulagala je na osnovu prioriteta dodatna sredstva i investirala u industrijske zone, što će, kako je rekao, rezultirati novim prihodima i porastom budžeta u narednom periodu. O dobroj ekonomskoj situaciji u Vojvodini govori i činjenica da je stopa nezaposlenosti u Vojvodini, kako je naveo, na istorijskom minimumu i iznosi oko 8,5 procenata.

Poslanici opozicione Srpske radikalne stranke glasali su protiv predloga o završnom računu budžeta za prošlu godinu, smatrajući da ni jedan suštinski ekonomski problem iz 2017. godine na teritoriji Vojvodine nije rešen. Više od tri milijarde neutrošenih sredstava iz pokrajinskog budžeta, kako su istakli, demantuju tvrdnju da je ostvareno preko 90 posto od planiranih ciljeva za razvoj ekonomije.

“Srpska radikalna stranka je mišljenja da iza Autonomne pokrajine još jedna propuštena i protraćena godina u kojoj se pokrajina nije razvijala, nego je tavorila i bezidejno tumarala. Činjenica je da je prošle godine preko 5 milijardi sredstava bilo više u odnosu na 2017. godinu, ali pokrajinski režim to nije uspeo da kapitalizuje i da napravi iskorak u prevazilaženju dugogodišnjih problema i u samom razvoju Autonomne pokrajine Vojvodine”, naveo je Đurađ Jakšić, šef Poslaničke grupe SRS.

Poslanička grupa ,,Alternativa za Vojvodinu” i ovoga puta bojkotovala je sednicu, ali su komentarisali da izveštaj o završnom budžetu pokrajine za 2018. godinu nije u potpunosti uspešan onako kako je to predstavljeno.

“Čuli smo malopre da je sve u redu i da nema nikakvih zamerki od strane revizora, ali moramo da kažemo da to nije baš tako, jer su revizori skrenuli pažnju na to da se vodi jako veliki broj sporova i ukoliko bi došlo do toga da pokrajinska administracija izgubi te sporove, zanačajno bi ti sporovi uticali na protok tih sredstava. Ono što se takođe vidi iz tog izveštaja je da su izvorni prihodi pokrajine sve manji i manji”, kazao je Aron Čonka iz Alternative za Vojvodinu.

Pokrajinski poslanici su na današnjoj sednici, između ostalog, raspravljali i o izveštaju o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2018. godinu, o izveštaju o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbleglim, prognanim i raseljenim licima u prošloj godini, kao i o izveštajima o radu pedagoškog zavoda vojvodine i pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta takođe za 2018. godinu.