Poplava povećala broj osiguranika

Nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile Obrenovac, zabeležen je rast broja korisnika polisa osiguranja na teritoriji te opštine i više od 70 odsto njih svoje poverenje dalo je „Dunav osiguranju“.

Danas ta osiguravajuća kuća polisama u poljoprivredi na teritoriji opštine Obrenovac pokriva oko 750 hektara, što je oko 300 malih, srednjih i velikih gazdinstava, rekao je Nenad Đurić, direktor Glavne filijale „Dunava“ u ovoj opštini na radionici koju je Kompanija „Dunav“ organizovala u saradnji sa „Agropresom“, u selu Ušće kod Obrenovca.

Potencijalna šteta koju je osiguranicima pokrilo „Dunav osiguranje“ na toj površini u 2020. godini iznosi oko milion evra. Premija osiguranja kada je u pitanju poljoprivreda i nije tako visoka, kaže Đurić, i navodi sledeći primer: za gazdinstvo koje ima pet hektara zasejane površine ove kulture, sa prinosom od pet do šest tona pšenice po hektaru, osiguranje bi iznosilo od 5.000 do 6.000 dinara, što je oko 350 kilograma pšenice. Vrlo je važno i to što nadležno ministarstvo odobrava subvenciju premije u vrednosti od 40%. To dovodi do zaključka da gotovo svaki proizvođač može da priušti polisu osiguranja,

Zoran Marjanović iz sela Ušće kaže da njegova petočlana porodica gaji tovne bikove i da ih sada ima 60, što je nešto manje nego ranije, kao i da je smanjio stočni fond zbog niskih cena. Počeli su da se javljaju virusi kod stoke, gde je teško pronaći lek, kaže on, i dodaje da je sva grla stoke koja gaji na gazdinstvu zaštitio kod osiguravajuće kuće „Dunav osiguranje“, sa kojom ima dobru saradnju.

Svoja iskustva na radionici preneo je i poljoprivrednik Milan Aleksić iz sela Vukićevca koji već 10 godina useve osigurava u „Dunavu“.

Ova godina je bila rodna, kaže on i podseća da je proletos grad oštetio useve pšenice čija je šteta procenjena na osam odsto, te da mu je „Dunav osiguranje“ isplatilo 150.000 dinara. Aleksić navodi da je zadovoljan procenjenom štetom i da će svoje useve i stoku nastaviti da osigurava u „Dunavu“, te da iz svog iskustva može reći da je bolje osigurati poljoprivrednu proizvodnju nego gledati u nebo i nadati se da nevreme i bolest stoke neće napraviti štetu. Ističe da je posle nedavne kupovine traktora od države dobio povraćaj novca od 80 odsto, te da će na taj način i ubuduće u kupovati mehanizaciju.

Osiguranje u poljoprivredi je neophodno, naročito zbog klimatskih promena koje su sve izraženije poslednjih godina, naveo je zamenik predsednika opštine Obrenovac, Miloš Stanojević, koji je istakao i da Opština pomaže poljoprivrednicima putem gradskih i republičkih subvencija, kao i da imaju i poljoprivrednu službu koja daje stručne savete.

Proizvodnja lešnika može da bude i skupa i jeftina, u zavisnosti od očekivanja, a za veće prinose mora više i da se uloži, rekao je Vladimir Perišić, predsednik Udruženja proizvođača lešnika „Obrenovac“ koji se bavi ovom proizvodnjom od 2013. godine. On je istakao da je podizanje zasada pod lešnikom skupo, jer su troškovi veliki i traju duži period, jer, kako kaže, na veći prinos lešnika čeka se šest do sedam godina.

„Grad i poplave su veliki rizik za gajenje lešnika, a ukoliko je voćnjak pod vodom, kao što je bio moj, mora da se osuši“, pojašnjava on. Perišić poziva mlade da, ako imaju potrebnu infrastrukturu, počnu da uzgajaju lešnike, jer taj posao mogu da rade i pored drugog posla. Dodaje da u toj opštini ima oko 50 hektara pod zasadom lešnika, uglavnom mladih, koji će tek da daju plod.

Govoreći o svom iskustvu i isplativosti uzgoja lešnika, Perišić je istakao da lešnik može uspešno da se gaji u Srbiji i da je u zasadu koji je u trinaestoj godini ostvario prinos od 3,5 tona plodova. On je rekao da treba voditi računa o pravilnoj rezidbi, kao i o broju izdanaka. „Kada je u pitanju sakupljanje plodova, Udruženje je kupilo usisivač za lešnik uz pomoć opštine Obrenovac i zahvaljujući tome nema problema s radnom snagom za sakupljanje plodova“, objasnio je Perišić.