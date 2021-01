U toku je 54. zimski popis ptica vodenih staništa u Evropi, u okviru kojeg i Srbija učestvuje već 20 godina.

Kao i ranijih godina sa brodova, iz automobila ili peške, brojaće se patke, guske, labudovi, gnjurci, ronci, čaplje, galebovi i ostale ptice koje borave na vodama ili uz njih. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pojedine lokalitete obilazi u saradnji sa upravljačima zaštićenih područja i drugim institucijama koje se bave vodama i zaštitom prirode.

Iz godine u godine tri grupe ptica su najbrojnije u Novom Sadu, navodi orintolog Marko Šćiban. Prve po brojnosti su plovke gluvare kojih ima od 90 do 140 hiljada, drugi su rečni galebovi kojih ima od 10 do 15 hiljada, a u godini kada su hladnije zime, do nas dolaze i jata gusaka kojih može biti i do 100 hiljada.

Šćiban je upozorio i da je u Evropi prisutan virus ptičjeg gripa, a da virus ne bi ponovo prešao na čoveka i došlo do još jedne epidemije, mrtve i ranjene ptice građani nipošto ne smeju dirati ili unositi u kuću, već treba da ih prijave nadležnim službama koje su za to stručne.

Postoji još jedan način da pomognemo pticama, a to je prihranjivanje. Međutum, Šćiban i ovde upozorava da treba paziti na vrstu hrane koja se daje pticama da jedu i nipošto im ne davati hleb, jer je on opasan po zdravlje i život ptica.

Popis ptica vodenih staništa traje do 30. janura, a svi zainteresovani koji žele da ih prebrojavaju za detaljna uputstva i pojašnjenja mogu se javiti rukovodiocu popisa Marku Šćibanu na imejl adresu: [email protected].

Saznanja do kojih se dolazi kroz ovo istraživanje koriste se za preduzimanje konkretnih koraka u zaštiti populacija divljih ptica i vodenih staništa koja su značajna za očuvanje biodiverziteta i ostalih prirodnih resursa poput pijaće vode.