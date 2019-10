Ponovo u funkciji prostorije Gradskog odbora Nove Srbije u Novom Sadu

Prostorije Gradskog odbora Nove Srbije u Novom Sadu ponovo su otvorene u ulici Vojvođanskih brigada 28, gde se, kako kažu u toj stranci, pripremaju za predstojeće izbore i nadaju se jakom uporištu u Sremu, Banatu i Bačkoj, a jedno od težišta izborne kampanje biće upravo Novi Sad.

Nova Srbija priprema se za samostalan izlazak na izbore jer smatraju da imaju najjaču partijsku infrastrukutru među opozicionim strankama.

“Neke od stranka koje sebe smatraju velikom, ogromnim, najvažnijim u opoziciji, čak ni u njavećim gradovima Srbije nemaju kancelarije, opštinske odbore ili poverenike. Sa Novom Srbijom je to potpuno obrnuto. I kažem, čak i ako dođe do koalicije mi ćemo morati biti stožer i zato se pripremamo ozbiljno i jako radimo na toj infrastrukturi. Znaćemo vrlo brzo sve to. Pišu se izborni programi kako lokale, tako i za pokrajinu i za republiku”, rekao je Mirko Jović, predsednik IO Nove Srbije.

Jedan od programskih ciljeva ove partije je, kako ističu, suštinska decentralizacija Srbije.

“Što se tiče lokalnih, pošto iduće godine predstoje nam republički, pokrajinski i lokalni izbori, ja bih se malo osvrnuo baš što se tiče lokalnih izbora da sadašnji Zakon o teritorijalnoj organizaciji onemogućava lokalne samouprave da dođu do izražaja, da napreduju, da se razvijaju i ravnomerno u odnosu na grad. Gradovi su favorizovani, odnosno svi porezi idu prvo u Beograd, pa onda iz Beograda šta dođe. Kad dođe do sela, malih mesta ništa i ne dolazi na kraju”, kazao je Miroslav Jovanović, potpredsednik Nove Srbije.

Za sada, prema njegovim rečima, ova stranka ima više od polovine formiranih gradskih odbora, a cilj im je, kako je istakao, da dopru do svake opštine, kao i sela gde će formirati mesne odbore. Članova u Novom Sadu, kaže Radovan Vidarić iz Gradskog odbora, imaju sve više.

“Uglavnom mladih ljudi. Uglavnom ljudi koji dolaze sa protesta i prilaze nama i hoće da daju doprinos i da daju akcije za promenu onoga što ne valja”, istakao je Vidarić.

“Smatramo da je Nova Srbija jedina prava opcija, treća opcija koja će se boriti protiv vlasti. Za one koji me možda i znaju sa ulica Novog Sada ja sam nekada bila predsednik udruženja građana Narodna inicijativa koje se mesecima unazad na neki noformalan i vanparlamentarni način borio protiv svega što se dešava na ulicama svih naših gradova i sve ono što trenutna aktuelna vlast radi. Nakon toliko provedenog vremena na ulici ja i meni bliski saradnici, prijatelji i ljudi odlučili smo da je vreme za neki malo drugačiji način borbe. Za onaj pravi formalan”, navela je Ana Obradović, članica IO Nove Srbije.

Podsetimo, 5. oktobra u Čačku je na desetoj izbornoj skupštini Nove Srbije izabrano novo rukovodstvo sa Velimirom Ilićem na čelu stranke, kao i članovi Glavnog i Izvršnog odbora.