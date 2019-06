Ponovo sprečeno iseljenje na Telepu

Spor oko porodičnog doma u Ulici Koste Abrašević 17b na Telepu između bivših supružnika Zorana Jovanovića i Verice Vajdić i sudske presuda i nekoliko pokušaja iseljenja, ni danas nije dobio svoj epilog.

Naime, izvršitelj i policija ni jutros nisu uspeli da isele Vericu Vajdić i njenog sina, koji je strana u sporu, iz kuće za koju je Jovanović dobio i preinačeno sudsko rešenje da je njegova. Otporu porodice Vajdić koja je blokirala ulazna vrata metalnim šipkama i ovoga puta pomogla je Združena akcija ,,Krov nad glavom”.

“Došlo je do nenajavljenog sprovođenja izvršenja od strane Izvršiteljske kancelarije Mastikosa u ime mog bivšeg supruga, koji je dobio sudskom presudom raskid ugovora svog suvlasničkog dela koji mu je isplaćen sa moje strane, i sad se evo tužimo. U međuvremenu je on bio ovde i mene napao fizički i dobio zabranu prilaska na 30 dana. Bez obzira na to, izvršitelj se oglušio na taj podatak i krenuo je da razvaljuje vrata, ali nisu ušli jer su me opet iz Zdržene akcije Krov nad glavom odbranili od izvršitelja i hvala im na tome”, ispričala je Verica Vajdić.

Jovanović je, međutim, za Kanal 9 demantovao da je bilo kakvog nasilja bilo. Prema njegovim rečima, on jeste svratio na tu adresu, ali samo da bi ubacio kovertu u sanduče komšije, te da je tom prilikom došlo do verbalnog sukoba u kojem je, kako tvrdi, bivša supruga napala njega.

Jovanović, kome je ovo druga sudska zabrana prilaska zbog počinjenog nasilja, kivan je i na aktiviste Združene akcije koji su, prema njegovim rečima, stali na pogrešnu stranu u ovom slučaju.

“Ovde ispred kuće je cela drama nastala kada je bravar pokušavao da obije vrata šipkama. Savetovao je da se donese sekira kada nije mogao da ih razvali, izvršitelji su pokušavali da ženu koju iseljavaju privole da napusti svoj dom. Naravno, ona nema razloga to da uradi, jer je ovde u pitanju klasična otimačina. Policija krenula je da napušta objekat i izvršitelj se povukao”, kazao je Nemanja Pantović iz ZA ,,Krov nad glavom”.

Vajdić tvrdi da je od izvršitelja tražila dokument na osnovu kojeg sprovode izvršenje, a jedino što je dobila na uvid, prema njenim rečima, jeste rešenje Osnovnog suda, koje je preinačeno i koje, prema njenim rečima, ne sadrži tačne informacije o imovini.

Izvršitelj i policija su napustili Ulici Koste Abrašević, ovoga puta bez privođenja aktivista Združene akcije “Krov nad glavom” i, za sada, bez naznaka u čiju će korist biti rešena ova situacija.