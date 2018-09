Pomozimo malom Konstantinu

Osam godina traje borba malog Konstantina sa cerebralnom paralizom i usporenim psihomotornim razvojem, ali i njegove porodice da obezbedi sredstva za terapije i tri operacije koje je do sada imao u Rusiji.

“Što se tiče države nemamo mi veliku pomoć. On ima tu neku tuđu negu u iznosu od 28.000 dinara, ali nama to ne podleže za njegove mesečne terapije. Njegove mesečne terapije iziđu oko 420 do 460 evra, sve zavisi od toga kako se uklopimo novčano. Do sada smo uspeli jedino da dobijemo neku jednokratnu pomoć od Centra za socijalni rad za taj neki operativni zahvat, ali ni to nije dovoljno za operaciju u Rusiju, nama je potrebno 2.200 evra najmanje samo za operaciju sa svim nekim troškovima”, rekla je Sanja Bogdanov, Konstantinova majka.