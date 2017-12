Pomoć grada deci oboleloj od teških bolesti

Ugovorom je precizirano da će davalac pomoći, primaocu pomoći, do kraja decembra 2017. godine, uplatiti sredstva na ime pomoći deci i mladima obolelim od teških bolesti koji se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, radi njihovog lečenja u inostranstvu i to u iznosu od pet miliona dinara.

Ministar dr Zlatibor Lončar se zahvalio gradonačelniku, njegovim saradnicima i građanima Novog Sada na pomoći.

“To pokazuje jednu veliku odgovornost onih koji su prepoznali Fond, kao mesto sa kojeg može da se pomogne našim najmlađima. Drago mi je da su po drugi put izabrali baš ovaj državni budžetski fond i pored drugih fondova koji postoje. Do sada je plaćeno i organizovano preko 90 intervencija u inostranstvu za 68 naših mališana, 173 uzorka krvi i tkiva je poslato u inostranstvo da bi se došlo do dijagnoze za retke bolesti, mnogo stranih stručnjaka je došlo u Srbiju gde su operisali i pomagali našim mališanima, a to je samo deo onoga što smo uradili od osnivanja Fonda 2014. godine. Od početka do sada, prikupljeno je preko 448 miliona dinara i oko 150 000 evra, a Fond trenutno ima preko 70 miliona dinara na računu za svu decu za koju se ustanovi da joj se može pomoći u inostranstvu”, rekao je ministar Lončar i apelovao na građane da imaju na umu kakvim fondovima uplaćuju novac za lečenje, jer je transparentnost raspolaganja tim novcem često diksutabilna.