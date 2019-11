Pomoć “Dunav” osiguranja Sigurnoj kući

Potpisivanje protokola o saradnji sa kompanijom Dunav o pružanju besplatnog Kolektivnog zdravstvenog osiguranja štićenicima Sigurne kuće bila je jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda sednice Saveta za rodnu ravnopravnost Beograda.

“Naime, Savet za rodnu ravnopravnost se trudi da pozove društveno odgovorne kompanije da sarađuju sa savetom, da pomognemo ženama kojima je pomoć najpotrebnija. Dunav osiguranje je i zapošljavao žene štićenice Sigurne kuće, a danas je potpisan Protokol o saradnji koji podrazumeva besplatno zdravstveno osiguranje za sve štićenice Sigurne kuće koje je dostupno 24 sata za žene”, rekla je Irena Vujović, predsednica GO Savski venac.

Ekonomsko osnaživanje žena, štićenica Sigurne kuće, važano je kako bi im pomoglo da izađu iz kruga porodičnog nasilja i uključe se u sve sfere društvenog života.

“Sa druge strane, negde moramo da jasno kažemo da je i ovo zdravstveno osiguranje bitno, da je briga o zdravlju značajna za žene koje se nalaze u Sigurnoj kući jer je to jedna promena njihove percepcije i pogleda koje one imaju prema sebi, pre svega zato što one dolaze bez ideje da su one bitne i značajne na bilo koji način. One u priličnoj meri zapostavljaju svoje zdravlje i dolaze vrlo često u relativno lošem zdravstvenom stanju, nevezano od toga koliko godina imaju”, navela je Irena Stanojević ispred Sigurne kuće.

Kompanija Dunav osiguranje već dugi niz godina sarađuje sa Sigurnom kućom i Savetom za rodnu ravnopravnost Grada Beograda i pre dve godine su sklopili sporazum o radnom angažovanju žena koje su štićenice Sigurne kuće.

“Ono što je bitno napomenuti je dasu dve žene već dve godine radno angažovane u kompaniji Dunav osiguranje i da su stekle svoju materijalnu sigurnost, a pored toga moram da kažem da je kompanija izuzetno zadovoljna što je dobila dve takve zaposlene kao što su one. U procesu smo primanja, edikacije i treće zaposlene. One trenutno rade na poslovima životnog osiguranja u okviru kontakt-centra. Treću zaposlenu ćemo najverovatnije angažovati na poslovima zdravstvenog osiguranja”, kazala je Ivana Soković iz Dunav osiguranja.

Svim štićenicama koje su tokom ovog meseca u Sigurnoj kući Dunav osiguranje poklanja polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

“Pored vanbolničkog lečenja, koje se nadam da im nikada neće zatrebati, imaju sve obezbeđen jedan kompletan sistematski pregled. Time želimo da pokažemo i da im kažemo da treba da vode računa o sebi i o svom zdravlju, a da je kompanija Dunav tu da im u tome i pomogne. Tu polisu mogu iskoristiti u narednih godinu dana u svim renomiranim zdravstvenim ustanovama u zemlji”, istakla je Soković.

Uz pomoć društveno odgovornih kompanija poput Dunav osiguranja, za žene Sigurne kuće organizovane su brojne edukacije i obuke za obavljanje različitih vrsta poslova, ali i časovi samoodbrane kako bi umele da se odbrane od nasilnika, bilo u kući ili na ulici.