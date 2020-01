Pomen žrtvama racije

Danom sećanja na sve nastradale u Novosadskoj raciji, pomenom i polaganjem venaca obeleženi su tragični događaji u kojima su pre 78 od strane Mađarskih fašističkih vlasti zverski ubijani pripadnici srpskog, jevrejskog i romskog naroda.

“Ti životi ugrađeni su u temelje slobode našeg grada i udahnuli su spokoj i mir u kojem mi danas živomo. Iako je ta sloboda građena na bolnim lekcijama, nikada ne smemo izgubiti veru u ljudsko dobro i plemenitost i veru u to da nam neće umaći nijedan trenutak u kojem ćemo moći da pokažemo razumevanje, dobrotu, empatiju. U kojem ćemo pokazati da smo ljudi. Nažalost, ne možemo da se vratimo kroz vreme, pa da danas umesto suza brojimo osmehe”, rekao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

U ime Srpske pravoslavne crkve molitveni pomen i besedu održao je Episkop bački Irinej.

“Mi nemamo pravo, kao što je ispravno i sasvim umesno naglasio gospodin gradonačelnik, na zaborav. S jedne strane iz poijeteta prema žrtvama, a sa druge strane da bismo bili spremni na to šta se sve može dešavati u budućnosti. I da bismo, koliko do nas stoji, ponavljanje zla i zločina sprečili. Naravno, nažalost, zločini se i dalje vrše i to masovni, slični nekadašnjoj Novosadskoj raciji. Ja bih sa tugom naglasio da se to u raznim delovima sveta, na raznim kontinentima i u raznim zemljama dešava praktično svakodnevno”, izjavio je Episkop bački Irinej.

Tokom zloglasne Novsadske racije 1942. godine je ubijeno između 3000 i 4000 ljudi. Molitveni pomen i besedu održao je i Vrhovni rabin Srbije gospodin Isak Asijel.

“A ja bih sa vam podelio jednu priču o tome kako sećanje može da ulije životnu snagu. Priča se zove Melodija iz Bobova. Među desetinama hiljada ropskih radnika u Mathauzenu i njegovim mnogobrojnim satelistskim logorima bio je i mladić po imenu Moše. Doveden je bio ’44. godine zajedno sa hiljadam logoraša iz Aušvica dok se istočni front približavao. Mošeu je bilo 14 godina. Bio je sin načelnika Ješive, verske škole u gradu Bobov i jedini je preživeli iz cele velike porodice. Mladi Moše je bio odani Hasid, verni sledbenik velikog rabija iz Bobova”, kazao je rabin.

U ime građana Novog Sada vence su položili predstavnici Grada Novog Sada, Pokrajinske vlade, Skupštine Vojvodine, ambasade Izraela i Mađaraske, Jevrejska opština Novi Sad, Savez Jevrejskih opština Srbije, Matice romske, a u ime potomaka žrtava Novosadske racije venac je položio Branislav Milić-Šumarev. U programu je učestvovao i hor Saborne crkve “Sveti Georgije”, kao i hor Jevrejske opštine “Hašira”.