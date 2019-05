Policija traga za trostrukim ubicom u Novom Sadu

Prema rečima ministra policije Nebojše Stefanovića, policija je angažovala sve jedinice Ministarstva i helikoptersku jedinicu i žandarmeriju.

“Došli smo do nekih inicijalnih informacija vezano za kretanje izvršioca. Pratimo te informacije, sad se vrši pretraga terena. Ja očekujem da će on relativno brzo biti u rukama policije. Naravno, tragično je kad se ovako nešto dogodi i to je stvar koja mora da se menja u našem društvu. Treba raditi preventivno, to treba da rade svi u društvu i zato počinjemo još od škole”, naveo je Stefanović.