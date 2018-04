Pojedine zgrade na Novom naselju neuknjižene i posle 25 godina

Komisiji za predloge i predstavke ove srede obratili su se sugrađani sa Novog naselja sa problemom koji ne uspevaju da reše već dve i po decenije.

Stanari u nekoliko blokova ovog dela grada, kako kažu, još uvek žive u neuknjiženim zgradama.

“Grad Novi Sad je kriv za to, ne mi građan koji kao pojedinci ne možemo ništa. Fond za solidarnu izgradnju je pre 25 godina gradio čitav kvart tamo i do sada smo livada, mi uopšte nismo snimljeni. Ja sam se svima obraćala, ali ništa, mi smo ostali livada i posle 25 godina. Stanari pokušavaju nešto sami da urade ali to je prosto nemoguće, velika papirologija je u pitanju, kao da gradimo mi ispočetka zgrade, a to su zgrade od 150 stanova”, rekla je Mirjana Preradov, sugrađanka iz Ulice Mileve Marić.