Poezija juče, danas, sutra

Neoromantičarski duh šezdesetih godina koji je izrodio poeziju Brane Petrovića, Mike Antića, Matije Bećkovića i drugih, poeziju koja se govorila, danas je iščezao, ali je savremeno doba iznedrilo drugu vrstu mladih pesnika koji pišu na drugačiji način, smatra Miroslav Aleksić.

“Međutim, pesnici mladi pišu odličnu poeziju. Oni su vrlo obrazovani, to su sve poeta vates do poeta vates, sve znaju. Imaju laptopove koje nose, mnogo su manje pijani nego što su bili pesnici u moje vreme i shvataju to ozbiljno”, kazao je on.