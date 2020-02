Podsticaj za zadrugare u 2020.

Ministarstvo za regionalni razvoj četvrtu godinu raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama.

U Zadružnom savezu Vojvodine podsećaju da su im na raspolaganju i konkurski pokrajine, uključujući i onaj raspisan isključivo za zemljoradničke zadruge.

„Na osnovu konkursa mi smo za prethodne tri godine, zajedno sa zemljoradničkim zadrugama, investirali blizu 140 miliona dinara u zadrugarstvo širom Vojvodine. Ukoliko tome dodamo i konkurs koji realizuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, koji je direktno namenjen samo zemljoradničkim zadrugama i gde je ukupna vrednost subvencija iznosila 50 miliona dinara, što je generisalo investicije od 150 miliona dinara, za ove tri godine zajednički je uloženo blizu 300 miliona dinara za investicije, opremu, savremenu tehnologiju i sve ono što je potrebno da bi zemljoradničke zadruge bile konkurentnije”, rekao je dr Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu.

“U ove tri godine pravo na bespovratna sredstva ostvarile su 44 zadruge koje su dobile oko 602 miliona dinara na republičkom i 50 miliona dinara na pokrajonskom nivou za 14 zadruga koje su to pravo iskoristile. Uključujući i ono što su zadruge same uložile, dolazimo do cifre od milijardu dinara”, naveo je Radislav Jovanov, predsednik Zadružnog saveza Vojvodine.

Mapa zadrugarstva Srbije uvećana je poslednjih godina za 650 novih zadruga i u ovu oblast uloženo nešto manje od 1,7 milijardu dinara.

“Ono što bih posebno istakao je da mi danas doživljavamo renesansu zadrugarstva. O zadrugama se priča, to nije usputna nostalgija, to je imperativ vremena. One su odgovor na nekoliko krupnih pitanja koja muče ljude koji se bave popljoprivredom”, kazao je Milan Krkobabić, ministar za regionalni razvoj.

Na skupu je rečeno i da pozitivni primeri evropskih zemalja u ovoj oblasti su znak da investiranje u zadrugarstvo treba da motiviše poljoprivredne proizvođače da se u što većem broju udruže i na taj način zaštite svoj interes.