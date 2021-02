Podrška u otvranju naloga na eUprava

“EGrađani” moći će da iz svoje fotelje zakažu termin za izdavanje ličnih dokumenata, plate porez na imovinu, dobiju rešenje iz katastra u svoje eSanduče, upišu dete u vrtić ili školu ili obave neku od preostalih 500 usluga koje nudi Portal eUprava, poručuju iz NALED-a koji u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, sprovodi projekat unapređenja elektronske dostave dokumenata građanima i privredi od organa javne uprave.

Otkako je 30. decembra upućena inicijativa lokalnim samoupravama da imenuju administratore i šalterske službenike, do sada je to učinilo 106 gradova i opština, a posebna pažnja posvećena je upoznavanju građana sa uslugama elektronske uprave i njihovom ohrabrivanju da te usluge više koriste kao što to čini već milion registrovanih građana na Portalu eUprava, kažu u Kancelariji za IT i eUpravu.

Uz ličnu kartu, građani će na šalteru dobiti korisničko ime i lozinku, kao i instalaciju aplikacije na mobilnom telefonu i službenici će im objasniti osnovne funkcionalnosti i način rada portala.

Korišćenje elektronskih usluga štedi vreme i novac za prolazak kroz administrativne procedure vezane za najvažnije životne događaje i posebno je važno u vreme pandemije kada je ključno izbegavanje gužve i čekanja u redovima pred šalterima.

Pored otvaranja naloga, građani će dobiti i odštampane podatke (parametre) za svaki sledeći ulazak na Portal.

Za pristup Portalu koristiće tzv. dvofaktorsku autentikaciju, odnosno, kako je pojašnjeno, nakon unosa korisničkog imena i lozinke na mobilni telefon ili tablet stići će im zahtev da jednim klikom potvrde da su zaista oni pokušali da pristupe svom nalogu što osigurava dodatni nivo bezbednosti ličnih podataka.