Podrška studentima iz Republike Srpske

Mladi ljudi iz Republike Srpske osnovali su 16. aprila prošle godine Udruženje studenata iz Republike Srpske, a zvanično su danas otvorili i svoju kancelariju na SPENS-u sa ciljem što boljeg međusobnog organizovanja, ali i saradnje sa ostalim organizacijama i institucijama.

Njihovu inicijativu prepoznale su i gradske vlasti.

“Gotovo 7 hiljada studenata na Novosadskom univerzitetu su mladi ljudi poreklom ili direktno dolaze iz Republike Srpske. I to sad govorimo samo o sadašnjem vremenu, sadašnjim generacijama. Kada bi to vratili unazad, od nastanka Republike Srpske pa do dana današnjeg govorim o desetinama hiljada akademskih građana koji su sticali svoje znanje i obrazovanje u Novom Sadu, upoznavali nove ljude, započinjali svoj akademski, a posle i profesionalni život”, kazao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

Vučević je kazao da je u pitanju prostor u kom će mladi ljudi noći da se okupljaju i razmenjuju informacije te dodao da nema bolje spone i kontakta među državama od mladih, posebno u odnosima Srbije i Republike Srpske.

“Danas smo mi otvaranjem kancelarije doživeli jedan novi razvoj, novi napredak i novi faktor koji će nam svakako pomoći u daljem razvoju našeg udruženja i postizanje nekih ciljeva. Ciljevi našeg udruženja su prvenstveno povezivanje Republike Srpske i Republike Srbije kao jednoga mosta i organizovcanje naših studenata koji svakodnevno, odnosno svake godine u sve većem broju dolaze na teritoriju Novog Sada”, rekao je Dejan Pudar, iz Udruženje studenata iz R. Srpske.

Udruženje trenutno broji preko 2.000 članova, a osnovano je, kako kažu, u svrhu podizanja nacionalne svesti i očuvanja identiteta, organizovanja humanitarnih, kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija, kao i pomoći socijalno ugroženim porodicama i pojedincima.

“Studentska odmarališta Srbije im otvaraju svoja vrata i na Avali i na Zlatiboru, ali od prvog marta i na Paliću gde će moći da realizuju svoje projekte, studentske konferencije, forume i sve ono što podržava vlada Republike Srbije”, rekao je Nenad Borovčanin, Ustanova studentsko odmaralište Beograd.

“Ono što je posebno značajno je da su ovi mladi ljudi shvatili da imaju i posebnu ulogu kad je u pitanju očuvanje uopšte očuvanje nacionalnog identiteta našeg naroda radeći na očuvanju osnovnih vrednosti našeg naroda, naše kulture, naše tradicije, naših običaja, našeg pisma i jezika, sigurno su aktivnosti koje će udruženje u narednom periodu u svojim programima planirati, a mi iz predstavništva ćemo ih podržati”, kazao je Mlađan Cicović, direktor Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.

Kao i ostala srodna udruženja i ovo će, kako je kazao, imati njihovu podršku.