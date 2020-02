Podrška ravnopravnosti polova

Rodna ravnopravnost podrazumeva jednak status muškaraca i žena u društvu, podsećaju u Zavodu za ravnopravnost polova koji u tom cilju raspisuje konkurse i organizuje edukacije i tribine.

“Najaktuelniji su dva konkursa koja smo trenutno raspisali. U ponedeljak, trećeg februara je raspisan konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i još jedan konkurs je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava najboljim projektima koji obuhvataju položaj, poboljšanje položaja žena, pripadnica nacionalnih manjina u Vojvodini”, istakla je direktorica Zavoda za ravnopravnost polova, Diana Milović.

Milović je navela da su u sedam prethodnih ciklusa 263 žene zajedno sa isto toliko muškaraca dobili vlasništvo nad nekretninom koju su kupili zahvaljujući Zavodu.

“Jedan od uslova je bio da oni upisuju vlasništvo pola, pola. To vam je ravnopravnost, pola mušakarac, pola žena. 263 para, zatvoren krug. Sad je osmi ciklus. Mi nažalost nemamo, koliko para toliko i muzike što bismo mi u Srbiji rekli, nemamo dovoljno novaca da zadovoljimo sve one potrebe ljudi koji se javljaju. Na svaki konkurs se javi negde oko 200, 300 prijava. Mi imamo sada 25 miliona. Znači 25 kuća je maksimum milion dinara”, objasnila je Milović.

Direktorka Zavoda je istakla da je Zavod ustanova otvorena za svaku vrstu saradnje i apelovala na relevantne partnere koji učestvuju u projektima da unaprede međusobne odnose. Ona je dodala i to da je pre tri godine uvedena i mera za poboljšanje statusa žena, pripadnica nacionalnih manjina u Vojvodini.

“A njihov položaj u sopstevnim nacionalnim savetima je jako loš. I to je negde bio… Mi smo napravili analizu, pa zato to znamo. To je negde bio nama vodič da krenemo da im objasnimo. One su dvostruko marginalizovane, kao žene i kao pripadnice nacionalnih manjina. Da krenemo da ih osnažimo i da im nekako damo do znanja, a i njihovim predsednicima nacionalnih saveta da moraju da poštuju blago koje imaju. A u svakoj grupi, u svakom društvu pa i u našem, 52 posto stanovništva čine žeene”, dodala je ona.

Milović smatra značajnim svako osnaživanje žena, kako ekonomsko tako i kulturološko, a u njihovoj ustanovi rade na edukaciji odnosno razgovorima sa ženama koje su obespravljene, pogotovo one u ruralnim sredinama.