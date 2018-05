Podrška NUNS-a Kanalu 9

Saplitanjem, ne samo na ovaj način, medija i novinara koji žele da misle na drugačiji način, vlast pokazuje joj nije stalo do slobodnih medija, bio je oštar u svojim ocenama Bodrožić.

Iako Evropska komisija u svojim izveštajima o napretku Srbije u oblasti medijskih sloboda ne govori u superlativima, ti izveštaji nisu ni onakvi kakve očekuju nezavisna novinarska i medijska udruženja, što govori da Evropska unija, prema rečima Bodrožića, “gleda kroz prste” ovoj vlasti u očekivanju da ona reši probleme poput, na primer, Kosova na za njjih očekivani način.

“Ali dok ona to reši, mi ćemo svi skapati od gladi, ili ćemo poludeti i ja ne znam kakva Evropska unija bi primila takvu zemlju u svoj sastav. Kažem, njihovi izveštaji i dalje se friziraju. Oni ne mogu da izbegnu to da konstatuju veliki broj kršenja prava na slobodno izražavanje, ali istovremeno pokušavaju da to na neki način minimiziraju tako što i dalje neće zavrtati ruku ovakvooj vlasti, a ona izgleda samo na takav pritisak i reaguje. Mislim da se neke stvari možda i menjaju u Evropskoj uniji, odnosno u međunarosnoj zajednici i da oni uviđaju da je to što su dopustili da se ivde radi prevelika cena za ono što oni žele da postignu”, rekao je potpredsednik NUNS-a.