Pod uticajem “nebeskih komšija”

Da li je sudbina sve ono od čega nismo pobegli u životu ili nas je do trenutka u kome se nalazimo dovela puka sreća? Ovim pitanjima bave se brojne discipline, kako naučne, tako i one koje se teško među njih mogu svrstati.

Za astrologe ove dileme nema.

“Astrologija je jedna temeljna, bazna nauka, najstarija od svih nauka, jer od kad ljudi postoje oni gledaju u nebo i pokušavaju da povežu nešto što se dešava na Zemlji sa onim što na nebu vide. Iz astrologije su proistekle mnoge nauke, nekada je to bila dijagnostička nauka o medicini, kasnije su ljudi shvatili da to nešto na nebu utiče i na prinose, poljoprivredu, na životinje, na ono od čega ljudi žive. Znači, sem tog nekog ličnog plana koji je bio aktuelan, videli su da se to manifestuje na zdravlje, na biznis, na sve ostalo…” rekao je Dušan Veličković, astrolog.

Astrologija je izučavana na Univerzitetu u Rimu u 15. veku, kaže Veličković, ali su ljudi napretkom i razvojem tehnologije, naročito u poslednjih stotinjak godina, zanemarili tu nauku koju su jedino astrolozi nastavili da neguju.

“Mi astrolozi je negujemo zato što ni jedan uređaj ne može da zameni nešto što nam dolazi sa neba, a to sa neba što nam dolazi se zovu, vrlo jednostavno, sile gravitacije naših nebeskih komšija, nebeskih tela, koje preko nekih ‘antena’ na našem telu utiču na naše raspoloženje”, kazao je Veličković.

Razumevanjem tih prirodnih sila, navodi Veličković, učimo da kontrolišemo njihov uticaj na nas i robovanja svemu onome za šta tražimo izgovore, kako je rekao, da je jače od nas.

“Jer samo čovek koji nema izgovor, on je suvereni vladar svoje sudbine i on uz pomoć zvezda vlada svojim životom”, istakao je Veličković.

Naučiti sve je nemoguće, zaključio je Veličković, ali horoskop može odgovor na pitanje šta i gde treba saznati da bi se naučilo onoliko koliko je potrebno za jedan život i da bi se oslobodili stega kojima nas vezuju takozvana genetska verovanja.