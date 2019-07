Počinje Novosadski Viteški Sabor

“Novosadski Viteški Sabor” na Petrovaradinskoj tvrđavi održan prvi put prošle godine, izazvao je veliko interesovanje sugrađana i posetilaca nešeg grada, pa je Udruženje “Viteška družina čuvari Zmaja”, koje organizuje ovaj događaj, odlučilo da ne stane na pilot projektu.

Počinje i drugi “Viteški Sabor” koji će trajati do nedelje, a osnovni cilj je očuvanje tradicije i kulture naše zemlje.

“Mi negujemo srednjevekovnu vitešku tradiciju i kulturu. Između ostalog, osim borbi viteških, bavimo se uzgojem psa silvana koji je u srednjem veku poznat kao Zmaj. To je bio pas koji je bio u pratnji srpskih vitezova u srednjem veku, i ceo jedan segment Dušanovog zakonika govori o pravilu držanja te rase. Tako da, rasa je ugrožena. Imamo oko 90 jedinki koje su jedinstvene na svetu. Mi se borimo da ih sačuvamo i od toga ideja da se udruženje nazove “Viteška družina čuvari Zmaja”. Mi ustvari hoćemo da očuvamo tu rasu koja je ugrožena”, istakao je Mile Petrović iz Viteške družine čuvari Zmaja.

Posebno atraktivan za posetioce je, kako je rekao, večerašnji defile učesnika od Tvrđave do centra grada.

“Novosađani će u centru moći da vide neke prikazne borbe, da vide kako to mi radimo i šta mi to radimo. U subotu, sutradan, u 13 časova će biti svečano otvaranje. Tada će biti i prikazne borbe, biće prikazne borbe na konjima, biće prigodan kulturno-umetnički program. Imamo neke etno grupe naše koje se bave negovanjem te tradicionalne muzike, srednjovekovne i rekonstrukcijom instrumenata srednjovekovnih. Tako da će Novosađani biti u prilici da čuju kako je nekada to zvučalo na jednom dvoru u srednjem veku”, kazao je Petrović.

On ističe kako nije bilo lako nabaviti svu potrebnu opremu. Ali u Srbiji još uvek postoje radionice i kovači koji se time bave. Najmlađi kovač ima samo 15 godina, Vasilije Batačanin iz Kraljeva, što daje nadu da stari zanati neće izumreti. Sabor na Petrovaradinu ovog vikenda je besplatan i svi su pozvani da dođu.

“Pozivamo sve ljude dobre volje da dođu da nas posete, da dođu, da nas vide, vide šta mi to radimo, čime se mi to bavimo. Od 7 do 77 godina, kako se kaže, svi su dobrodošli. Stavrno će imati prilike da vide ono što do sada nisu imali. Biće tu škola streličarstva, biće tu radionice za izdradu predmeta od kože, od drveta, biće mini kovačnica, biće škola jahanja. Moći će da se oprobaju Novosađani u svemu tome. Posetioci će moći da probaju da uzjašu konja, da pucaju iz luka i strele, da probaju kakav je to osećaj kada držite mač ili neko srednjevekovno oružje, da probaju oklope, zašto da ne”, naveo je Petrović.

Za decu je organizovana streličarska škola, opremljena lukovima i strelama, kao i škola za mačevanje sa gumenim mačevima. Biće tu i druženja najmlađih s vitezovima i princezama, kako bi videli kako je to nekada izgledalo.