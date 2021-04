Počeo je upis prvaka

VIDEO K9: Danas zvanično počinje upis dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu, koji će trajati do kraja maja.

Roditelji i ove godine mogu elektronskim putem da zakažu termin za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole, pokretanjem usluge eZakazivanje na portalu eUprava.

Novina je da roditelji više ne moraju da donose dokumentaciju za upis, već da ta dokumenta pribavlja škola elektronskim putem.

Dovoljno je da roditelj elektronski zakaže termin, dovede dete u zakazanom terminu i da kod sebe ima ličnu kartu. Jedino u slučaju da je obavezni lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara, potrebno je da roditelj to uverenje donese u školu.

Već prve nedelje upisa roditelji su zakazali termin za oko 14 odsto budućih prvaka. U prvi razred upisuju se sva deca koja do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina, a to su, za aktuelni upis, mališani rođeni od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine.

Upis prvaka traje do 31. maja, s tim da škole mogu da vrše upis i posle tog datuma. Roditelji koji imaju pitanja pitanja u vezi sa zakazivanjem termina, na raspolaganju je kontakt telefon Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 011/73-505-57 od 8 do 15 časova.