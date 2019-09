Počela školska godina za oko 800.000 đaka

Počela je nova školska godina u osnovnim i srednjim školama širom Srbije. Od oko 800.000 osnovaca i srednjoškolaca koji su danas u školskim klupama je i oko 63.000 prvaka, što je, prema pisanju pojedinih medija, oko 6.000 dece manje nego prošle godine.

Do početka nove školske godine renoviran je veliki broj škola, a približno 10 000 učionica biće digitalizovano do sredine septembra, rekao je za javni servis resorni ministar i dodao da će digitalne učionice imati svi prvi razredi u Srbiji, bez obzira na to u kojim se sredima nalaze.

U Novom Sadu učenicim Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ na Satelitu uspešan početak nove školske godine poželeli gradski i pokrajinski zvaničnici, a nakon obilaska istaknuto je da će ta škola biti ili kompletno rekonstruisana ili će biti izgrađen novi objekat ustanove.

“Ova škola je napravljena krajem pedesetih godina prema standardima i uslovima za taj težak period naše istorije. Nakon završetka, praktično, Drugog svetskog rata, u periodu kada je i napravljeno Novo naselje, Satelit, u jednom od bivših saveznih programa kojima se finansirala izgradnja ovog naselja. Vreme je učinilo svoje. Jednostavno, verujem da ćemo zajedničkim snagama uspeti da rešimo i ovaj i mnoge druge probleme. Danas su tu bili direktori drugih škola”, rekao je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.

Mirović je ocenio da velika digitalizacija škola širom Vojvodine koja se sprovodi kako putem Nacionalnog programa tako i pokrajinskim sredstavima, doprinosi modernizaciji škola i njihovom uključivanju u savremeno društvo.

“OŠ ”Miloš Crnjanski” nam je jedan od prioriteta, objekat je u veoma lošem stanju, a urbanisti će nam reći da li je opravdano da gradimo u dvorištu nov objekat, pa da kasnije na mestu postojećeg budu izgrađeni sportski tereni. Mi navijamo za tu opciju kako bi Satelit dobio najmoderniju školu koja bi bila tako projektovana da đaci mogu da je pohađaju u jednoj smeni. Razgovarali smo i sa direktorima drugih škola u Novom Sadu o tome šta sve možemo da učinimo kako bismo poboljšali uslove za rad, a nama u Gradu je, između ostalog, u agendi proširenje OŠ Ivan Gundulić”, naveo je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

Đaci će tokom predstojeće školske godine imati tri školska raspusta – zimski, podeljen u dva dela, prolećni i letnji, dok ove godine neće imati jesenji raspust.

Među novinama koje ih očekuju su nastavni plan i program, reformisani kurikulumi, kao i jednosmenski rad – celodnevna nastava, koja obuhvata 204 pravna lica i više od 300 objekata.