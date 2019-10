Počela grejna sezona

1. oktobar označio je u Novom Sadu početak grejne sezone. Iz Javno komunalnog preduzeća Novosadska toplana poručuju da su spremni za predstojeće hladne dane, a dinamika isporuke toplotne energije za grejanje zavisiće od spoljašnjih uslova i režima rada.

Iz Toplane upućuju i apel sugrađanima koji nisu odjavili radove na kućnim instalacijama da to učine što pre.

“Dakle, u ovom trenutku 57 zgrada nije napunjeno i 57 zgrada se ne greje i neće se grejati sve dok nam ne odjave radove na kućnim instalacijama kako bismo mogli da uradimo sve što je potrebno da bi se i za te objekte isporučivala toplotna energija za grejanje. Dakle, evo još jedna apel svim našim korisnicima koji primete prijavljene radove da to urade čim pre. Evo, za četvrtak je najavljeno znatni pad temperature. Biće hladno”, rekla je Ivana Stanimirović, portparolka JKP Novosadska toplana.

Kako je kazala, spremni su za sve temperaturne promene. Stanimirović je pozvala sugrađane da se jave u Centar za odnose sa potrošačima ukoliko imaju bilo kakva pitanja vezana za isporuku toplotne energije.

“Naši korisnici mogu da nam se obrate svakog dana od 7 do 21 čas i da dođu u prostorije Centra za odnose sa potrošačima u Vladimira Nikolića broj 1. I radimo i subotom i nedeljom od 8 do 16 časova. Dakle, mogu da nas dobiju i svaki dan telefonom od 7 do 22 na naše dobro poznate brojeve telefona. Dakle, tu smo, kontinuirano radimo i na tom dobrom neposrednom odnosu sa našim korisnicima što se pokazalo kao dobro i ja sam potpuno sigurna da je pred nama još jedna uspešna grejna sezona u Novom Sadu”, navela je Stanimirović.

Grejna sezona u Novom Sadu, podsetila je Stanimirović, zvanično traje do 1. maja naredne godine.