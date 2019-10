Meštani grade crkvu u Viljuši

U mestu Viljuša kod Čačka, započeta je izgradnja nove crkve posvećene Svetom Jeliseju. Meštani tog sela su svakog 27. juna na temeljima nekadašnje crkve, na Mandića brdu, obeležavali ovaj praznik, a pre dve godine grupa mladih iz Viljuše pokrenula je inicijativu za obnovu hrama.

“Zemlja na kojoj se nalaze temelji crkve su se vodili na meštanina Radoša Bojovića koji je sve vreme hteo da pokloni zemlju crkvi to jest da vrati zemlju crkvi kako joj pripada ustvari. Tu su bili prepreka ti administrativni poslovi, papirološki i to izmeđun vlasnika i crkve. Mi smo preko mesne zajednice uspeli da obezbedimo geometra i šta je sve bilo potrebno i novčana sredstva da se to izgura da bi se zemlja prevela sa postojećeg vlasnika na crkvenu opštinu”, rekao je Vidosav Simović ispred Odbora za izgradnju crkve.

“Grad Čačak 950.000 nam je prebacio u ovoj godini koje moramo da utrošimo do 15. januara 2020. godine i mesna zajednica je za sad kao mesna zajednica investirala oko 500.000 i imamo još da kažem uplate građana koje su negde sad u ovom trenutku 500.000”, naveo je Slobodan Bodić, predsednik Saveta MZ Viljuša.

Sveti Jelisej bio je starozavetni prorok koji je živeo u devetom veku pre nove ere, a Biblija kaže da kada je bog hteo da uzme sebi proroka Iliju za naslednika mu je odredio Jeliseja. Ilija je Jeliseju preneo božju volju, ogrnuo ga svojim ogrtačem i izmolio od boga proročki dar za Jeliseja.

Hrišćanske priče kažu da je po čistoti i vrednoći bio ravan najvećim svecima, te da je po čudesnoj moći prevazilazio svakog proroka.

“Veoma je lepo. Drago nam je da se u našem gradu gradi još jedan hram. Inače, dugi niz godina ozbiljnu finansijsku podršku grad usmerava ka crkevnim i verski zajednicama kao što ste svedoci toga. Naš Saborni hram drugačije i lepše izgleda i sve ostale crkve koje su da kažem u nekoj završnoj fazi dobiće značajnu finansijsku podršku kako bismo te objekte osveštali i kako bi se oni konačno stavili u funkciju građana”, izjavio je Milan Bojović, pomoćnik gradonačelnika Čačka.

Crkva u Viljuši je koncipirana u obliku pravougaonika. U prizemlju će se nalaziti jedinstven prostor naos, solea i oltar, a sama crkva orijentisana je u pravcu zapad – istok, tako da će ulaz biti sa zapadne strane, dok je na istočnom delu predviđen oltarski prostor sa polukružnom apsidom.

Za meštane i samu crkvu obnavljanje hrama, kako ističu, ima veliki značaj.

“Značiće puno. Sad imamo svoju bogomolju da ne idemo u Trnavu, Čačak i u druge bogomolje. Smatram da dosta dobijamo sa tim, meštani sela Viljuša, sela Banjice, sva okolna sela koja su oko nas u okruženju”, kazao je meštanin Staniša Dukanac.

“Podiže se dakle u slavu Božiju kao jedna bogomolja gde će se slaviti ime božije. Samim tim i ovim hramom koji će biti sastavni deo ove parohije, ovde ovo mesto jeste sveto, ali je malo naroda okolo. Narod se raselio malo niže, dole bliže putu. Žao mi je što to verovatno neće moći da bude kao parohijski hram, ali se time ne umanjuje njegov značaj”, istakao je Milan Todorić, trnavski paroh.

Hram će biti jedan svetionik kao i što je bio slučaj i ranije, kazao je trnavski paroh.

Tokom ove godine iskopani su temelji, dovedeni struja i voda, a u planu je da se do kraja godine objekat sazida i u narednih pet postavi krov. Sredstva za izgradnju hrama su obezbedili Mesna zajednica, meštani i grad Čačak.