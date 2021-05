Po putne isprave i vikendom

Izdavanje putnih isprava u Novom Sadu od 16. maja moguće je i nedeljom, a građanima je na raspolaganju i mogućnost zakazivanja termina elektronskim putem, preko portala eUprava.

Iz MUP-a apeluju na građane koji izdavanje putnih isprava prijave putem portala eUprava da zakazane termine iskoriste i dođu da predaju zahtev, kako ne bi stvarali dodatne gužve ili zauzimali termini onima kojima je pasoš preko potreban.

Navode i da u pojedinim gradovima građani uslugu elektronskog zakazivanja ne koriste u punom obimu, te svakodnevno ostaju slobodni termini.

U MUP-u ističu i to da će zaposleni na šalterima Upravnih poslova primiti sve zainteresovane građane koji lično dođu u stanicu da podnesu zahtev za izdavanje pasoša.

U Policijskoj upravi u Novom Sadu, od 16. maja, šalter sala na Bulevaru oslobođenja broj 143 radi i nedeljom od 8 do 15 časova, gde je omogućeno zakazivanje termina za podnošenje zahteva preko portala eUprave.

U Policijskoj stanici Novi Beograd, gde su inače zabeležene najveće gužve, uvedeno je radno vreme i nedeljom od 8 do 15 časova, a u Policijskoj upravi za grad Beograd, u Ulici Ljermontova 12a, radno vreme je produženo subotom do 20 časova, a uveden je i rad nedeljom od 7,30 do 15,30 časova.