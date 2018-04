Plan rada mobilnih ekipa Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine

Ponedeljak 23.04.2018.

Mobilna ekipa prikupljaće krv u Obrovcu u Zdravstvenoj stanici od 8 do 10 časova i u Tovariševu u Mesnoj zajednici od 10,30 do 12 časova.

Druga ekipa radiće u kompaniji Vega IT od 8 do 10 časova i u GSP-u od 11 do 13 časova.

Utorak 24.04.2018.

Mobilna ekipa biće u Đurđevu u Mesnoj zajednici od 8 do 10,30 časova.

Sreda 25.04.2018.

Ekipe će raditi u Despotovu u Biblioteci od 8 do 10 časova i u Pivnicama u Vatrogasnom domu od 8 do 10 časova.

U Sudu, zaposleni će moći da daju krv od 9 do 12 časova.

Četvrtak 26.04.2018.

Akcije dobrovoljnog davanja krvi održaće se u Bođanima u Lovačkom domu od 8 do 10 časova.

U Vajskoj, u osnovnoj školi su od 10,30 do 12,30 časova.

U Vrbasu, ekipa će raditi u prostorijama Crvenog krsta od 8 do 11 časova.

Petak 27.04.2018.

Mobilna ekipa prikupljaće krv na Prirodno-matematičkom fakultetu od 9 do 13 časova.