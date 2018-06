Plan rada mobilnih ekipa Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine

Ponedeljak 4.06.

Mobilna ekipa prikupljaće krv u Vrbasu u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 11 časova. Druga ekipa biće na Tehnološkom fakultetu od 8,30 do 11,30 časova.

Utorak 5.06.

Mobilna ekipa biće u Bačkom Magliću u Domu kulture od 8 do 10 časova i u Kulpinu u Mesnoj zajednici od 10,30 do 12,30 časova.

Druga ekipa biće u Kikindi u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 12 časova.

Sreda 6.06.

Mobilna ekipa biće u Bačkoj Palanci u prostorijama Crvenog krsta od 8 do 12 i od 14 do 18 časova.

Četvrtak 7.06.

Akcije dobrovoljnog davanja krvi održaće se u Beočinu u Sportskom centru od 8 do 11 i u Srbobranu u Pozorištancu od 8 do 12 časova.

Petak 8.06.

Mobilne ekipe prikupljaće krv u Novom Slankamenu u Osnovnoj školi od 8 do 10 časova i u Starom Slankamenu u Banji od 10,30 do 11,30 časova, kao i u Rumi u prostorijama Crvenog krsta od 8 do 11 časova.