Plan rada mobilnih ekipa Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine

Ponedeljak 7.05.

Mobilna ekipa prikupljaće krv u Vrbasu u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 11 časova

Utorak 8.05.

Mobilna ekipa biće u Kikindi u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 12 časova

Sreda 9.05.

Ekipa će raditi u Bačkoj Palanci u prostorijama Crvenog krsta od 8 do 12 i od 14 do 18 časova

Četvrtak 10.05.

Akcije dobrovoljnog davanja krvi održaće se u Temerinu u Zgradi opštine od 16 do 18 časova, u Silbašu u Vatrogasnom domu od 8 do 10 časova, u Čelarevu u Zdravstvenoj stanici od 8 do 10 časova i u Novom Bečeju u osnovnoj školi Miloje Čiplić od 8,30 do 11 časova

Petak 11.5.

Mobilna ekipa prikupljaće krv u Zrenjaninu u prostorijama Crvenog krsta od 8,30 do 12 časova. Druga ekipa biće na Fekultetu tehničkih nauka od 9 do 13 časova.