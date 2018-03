PIJAČNI BAROMETAR, 30.03.2018.

Sveža jaja ovih dana odlično se prodaju na obe pijace, iako im se cene znatno razlikuju. Na Futoškoj pijaci koštaju 10 do 14 dinara po komadu, dok su na Kvantaškoj pijaci znatno jeftinija, od 8 do 11 dinara po komadu.

VOĆE

Jagode iz Grčke se na Futoškoj pijaci prodaju na korpicu po ceni od 180 dinara, a na Kvantašu od 250 do 300 dinara po kilogramu. Jabukama se cena kreće od 70 do 100 dinara po kilogramu, dok na Kvantašu koštaju od 30 do 80 dinara za kilogram. Južnom voću i dalje ne pada cena na zelenoj pijaci, pa tako kilogram limuna, narandži ili mandarina košta 130 dinara, a na Kvantašu im se cena kreće od 80 do 120 dinara. Kivi se na Futoškoj pijaci prodaje na korpicu koja staje 100 dinara, na Kvantaškoj pijaci se prodaje na kilogram i cena mu se kreće od 80 do 120 dinara.

POVRĆE

Kilogram paradajza, koji na Futoškoj pijaci košta 200 dinara, na Kvantašu od 100 do 150 dinara. Karfiol na Futoškoj pijaci prodaju po ceni od 250 dinara, dok je na Kvantašu kilogram od 100 do 140 dinara. Sveža veza blitve košta 50 dinara na Futoškoj, a na Kvantaškoj od 25 do 30 dinara. Na Futoškoj pijaci crveni krompir košta 60 dinara za kilogram, na Kvantašu je duplo jeftiniji i cena mu se kreće od 25 do 35 dinara. Grčki krastavac na Futoškoj pijaci staje 150 dinara za kilogram, a na Kvantašu od 100 do 130 dinara.