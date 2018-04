PIJAČNI BAROMETAR, 27.4.2018.

POVRĆE

Sve je više domaćih proizvoda na Zelenoj pijaci. Mladi krompir je iz Šapca i kologram košta 220 dinara na Futoškoj pijaci. Na Kvantaškoj je dosta jeftiniji i cena mu se kreće od 150 do 250 dinara za kilogram.

Krastavci su iz Leskovca i na Futoškoj pijaci koštaju 150 dinara po kilogramu, dok su na Kvantašu od 120 do 130 dinara. Još uvek mahom uvozni paradajz na Futoškoj pijaci staje 150 dinara kilogram, a na Kvantašu mu se cena kilograma kreće od 140 do 170 dinara.

Rotkvice su iz plastenika sa Čeneja i na Futoškoj pijaci cena veze je od 50 do 70 dinara, a na Kvantaškoj pijaci su dosta jeftinije i koštaju od 35 do 45 dinara. Cvekla iz Mola na Futoškoj pijaci košta od 50 do 70 dinara, a na Kvantašu je od 40 do 50 dinara za kilogram.

VOĆE

Jagode, koje su i dalje iz uvoza, koštaju na Futoškoj pijaci 240 dinara za kilogram, a na Kvantašu im se cena kreće od 230 do 300 dinara kilogram.

Ananas je Futoškoj 200 dinara kilogram, na Kvantašu mu od 150 do 170 dinara. Za kilogram domaćih jabuka iz Srema na Futoškoj pijaci treba izdvojiti od 120 do 150 dinara, a na Kvantašu od 80 do 100.

Bananama se cena na Futoškoj pijaci kreće od 120 do 130 dinara za kilogram, a na Kvantašu se prodaju na karton koji košta 2200 dinara.

Domaćih krušaka ima Futoškoj pijaci po ceni od 100 do 140 dinara za kilogram, dok je na Kvantaškoj pijaci ovo voće i skuplje, od 150 do 170 dinara.