PIJAČNI BAROMETAR, 23.03.2018.

Iako je kalendarski stiglo proleće, sneg i hladno vreme nisu omeli prodavce da izlože sveže povrće i voće na Ribljoj pijaci.

POVRĆE

Na najstarijoj novosadskoj tržnici mogu se naći sveži domaći povrtarski proizvodi iz plastenika. Što se cena tiče, mlade tikvice na Ribljoj pijaci koštaju 200 dinara za kilogram, a na Kvantaškoj pijaci su od 100 do 120 dinara. Veza mladog luka na zelenoj pijaci staje 50 dinara, a na Kvantaškoj vezu cene od 18 do 20 dinara. Svež kupus je na Ribljoj pijaci 60 dinara, a na Kvantašu i tri puta jeftiniji, od 18 do 35 dinara po kilogramu.

Cena veze svežih rotkvica na Ribljoj pijaci je 50 dinara, a na Kvantaškoj se kreće od 35 do 40. Iako do Uskrsa ima još nedelja, odnosno dve nedelje, zapazili smo i bogatu ponudu svežih jaja. Na Ribljoj pijaci cena im je od 10 do 12 dinara po komadu, dok su na Kvantašu znatno jeftinija, od 6 do 11 dinara po komadu. Na Ribljoj pijaci se mogu naći i guščija jaja po ceni od 30 dinara za komad.

VOĆE

Razlika u cenama primetna je i što se tiče voća. Kilogram grejpfruta na ribljoj pijaci košta 130 dinara, a na Kvantaškoj mu se cena kreće od 70 do 80 dinara po kilogramu. Narandžama nije pala cena na najstarijoj novosadskoj pijaci gde koštaju od 130 do 140 dinara za kilogram, a na Kvantaškoj su dosta jeftinije i cena im je od 50 do 80 dinara.

Očišćenim orasima ista je cena i na Ribljoj i na Kvantaškoj pijaci, od 700 do 900 dinara po kilogramu. Suve šljive i smokve zadržale su prošlonedeljnu cenu na Ribljoj pijaci, pa i dalje koštaju 400 dinara kilogram, dok im se na Kvantašu cena kreće od 280 do 350 dinara. Jagode iz Grčke i dalje drže cenu od 500 dinara po kilogramu na Ribljoj pijaci, dok ih na Kvantašu još uvek nema u prodaji.

Za sutra nam meteorolozi najavljuju lepše vreme, pa će verovatno i veći broj sugrađana pazariti na našim pijacama.