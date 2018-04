PIJAČNI BAROMETAR, 20.4.2018.

POVRĆE

Veza mladog luka koja na Satelitskoj pijaci košta 35 dinara, na Kvantašu je dosta jeftinija, od 15 do 25 dinara. Kilogram mladog krompira iz Leskovca na Satelitu košta 320 dinara, na Kvantaškoj pijaci mu se cena kreće od 150 do 160 dinara za kilogram.

Zelena salata se na Satelitu prodaje na komad za 60 dinara, a na Kvantašu na karton koji košta od 550 do 650 dinara. Cena praziluka na satelitu je od 100 do 150 dinara za kilogram, na Kvantaškoj pijaci je je skoro upola jeftiniji, od 60 do 70 dinara za kilogram. Veza blitve na Satelitskoj pijaci košta 40 dinara, a na Kvantašu od 25 do 30 dinara.

Prodavci na Satelitskoj pijaci kažu da očekuju blagi pad cena jer će biti sve više domaćih sezonskih proizvoda.

VOĆE

Na Satelitskoj pijaci primećujemo slab izbor voća. Od južnog, koje e polako povlači sa naših tezgi i ustupa mesto domaćem, izdvajamo španske narandže koje se prodaju po ceni od 200 dinara za kilogram, dok im se na Kvantašu cena kreće od 130 do 150 dinara.

Kilogram limuna košta 180 dinara na Satelitskoj pijaci, na Kvantašu mu se cena kreće od 80 do 120 dinara za kilogram. Grejpfurt je na Satelitskoj pijaci 160 dinara po kilogramu, na Kvantašu je znatno jeftiniji, od 80 do 100 dinara.

Jabuke su na Satelitskoj pijaci od domaćih proizvođača i kologram im se kreće od 50 do 120 dinara, a na Kvantašu im je cena od 25 do 100 dinara za kilogram. Jagode su još uvek uvozne, iz Grčke, prodaju se na korpicu koja staje 300 dinara na Satelitu, a na Kvantašu od 220 do 280 dinara za kilogram.