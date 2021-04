Pijačni barometar, 09.04.2021.

POVRĆE – PETROVARADINSKA PIJACA

Veza mladog luka na Petrovaradinskoj pijaci je 50 dinara, dok je kilogram krompira 60.

Veza rotkvica je takođe 60 dinara, kilogram celera 200 dinara, dok se kilogram svežeg spanaća može kupiti za 240 dinara.

POVRĆE – KVANTAŠKA PIJACA

Cene povrća na Kvantaškoj pijaci istaknute su na sajtu JKP Tržnica.

Reč je o cenama na veliko, pa je tako veza mladog luka na Kvantašu od 25 do 35 dinara, a kilograma krompira od 15 do 25 dinara.

Veza rotkvica je od 25 do 35 dinara, kilogram celera košta od 110 do 130 dinara, a kilogram spanaća Kvantaškoj pijaci možete pazariti po ceni na veliko od 130 do 160 dinara.

VOĆE – PETROVARADINSKA PIJACA

Kilogram mandarina na Petrovaradinskoj pijaci košta 200 dinara, dok jabuke prodaju po ceni od 120 dinara po kilogramu.

Korpica jagoda iznosi 260 dinara, a kilogram pomorandži je 190 dinara.

Cena limuna je 160 dinara po kilogramu

VOĆE – KVANTAŠKA PIJACA

Prema cenama na veliko sa sajta JKP Tržnica, kilogram mandarina na Kvantašu je 130 dinara, a jabuka od 30 do 70 dinara.

Kilogram jagoda je od 280 do 300 dinara, pomorandži od 80 do 110, dok je cena limuna od 70 do 90 dinara po kilogramu.