PIJAČNI BAROMETAR, 06.04.2018.

Pijace su sve bogatije domaćim proizvodima iz povrtnjaka, a na Veliki petak zabeležili smo široku lepezu cena jaja. Na Detelinarskoj se ona kreću od 12 do 15 dinara po komadu, a na Kvantašu su znatno jeftinija i koštaju od 7 do 11 dinara po komadu.

POVRĆE

Stigao je i mladi krompir, cena mu je na Detelinarskoj pijaci 300 dinara za kilogram, a na Kvantašu je nešto jeftiniji i košta 250 dinara za kilogram. Spanać je dosta skuplji na Detelinarskoj pijaci i staje 160 dinara za kilogram, dok je na Kvantaškoj pijaci duplo jeftiniji, cena mu se kreće od 100 do 120 dinara. Šampinjoni su 220 dinara kilogram na Detelinarskoj pijaci, a na Kvantašu im se cena kreće od 170 do 180 dinara za kilogram. Paprici baburi se na Detelinarskoj pijaci cena kreće od 280 do 330 dinara za kilogram, na Kvantašu im je cena od 160 do 220 dinara. Na Kvantaškoj pijaci celer se prodaje na komad i cena mu se kreće od 60 do 80 dinara, a na Detelinarskoj pijaci košta 150 dinara kilogram

VOĆE

Cene voća su i dalje dosta više na Detelinarskoj pijaci, pa tako narandže koštaju 150 dinara, a na Kvantašu su od 90 do 110 dinara za kilogram. Limun, na Detelinarskoj pijaci staje 160 dinara po kilogramu, a na Kvantašu mu se cena kreće od 90 do 110 dinara za kilogram. Jabuke su na Detelinarskoj pijaci 120 dinara za kilogram, a na Kvantašu je kilogram od 60 do 80 dinara. Očišćenim orasima je ista cena na obe pijace i koštaju od 800 do 900 dinara po kilogramu. Na Detelinarskoj pijaci suve kajsije koštaju 550 dinara za kilogram, a na Kvantaškoj pijaci kilogram je jeftiniji za 100 dinara.