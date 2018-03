PIJAČNI BAROMETAR, 02.03.2018.

Što se voća tiče, cene jabuka na Limanskoj pijaci kreću se od 80 do 130 dinara po kilogramu, dok se na Kvantaškoj mogu nabaviti od 30 do 90 dinara.

Kilogram narandži na Limanskoj pijaci košta od 130 do 170, a na Kvantaškoj pijaci za istu količinu treba izdvojiti od 50 do 80 dinara. Mandarine su 170 dinara na Limanskoj, a na Kvantašu se njihova cena kreće od 80 do 100 dianara po kilogramu. Crveni grejp, koji je ovog petka na Limanskoj pijaci 140 dinara, a duplo je jeftiniji na Kvantaškoj. Pomenimo i da krušaka na Limanskoj pijaci za sada nema, dok se na Kvantašu njihova cena kreće od 80 do 120 dinara.

Povrće je zadržalo cene od pre ledenog talasa i beli luk koji se na Limanskoj pijaci prodaje na komad i čen košta od 30 do 40 dinara, a na Kvantaškoj pijaci se meri na kilogram i cena mu je od 220 do 300 dinara. Crni luk je na Limanskoj 50 dinara, dok se na Kvantaškoj kreće od 17 do 30 dinara po kilogramu. Krompir košta 60 dinara, a od 28 do 35 dinara je na Kvantaškoj pijaci. Za kilogram kupusa na Limanskoj pijaci treba izdvojiti 40 dinara, a na Kvantašu je duplo jeftiniji i može se naći po ceni od 18 do 25 dinara. Celer se prodaje na kilogram na Limanskoj pijaci i iznosi 200 dinara, na Kvantaškoj se može kupiti na komad i cena mu je od 50 do 60 dinara. Karfiol je poskupeo i na Limanskoj pijaci ga prodaju za 250 dinara po kilogramu, na Kvantašu ga cene od 90 do 100 dinara za istu meru.

Pijačari se pripremaju za vikend, mada i danas nije bilo puno trgovaca na Limanskoj pijaci. Proteklih dana imali su slabu posetu i mali promet, naročito u četvrtak kada, kako kažu, nisu radili jer bi se sva roba smrzla zbog izuzetno niskih temperatura.