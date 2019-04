Pijaća voda nezaštićena Ustavom, Čabradi napustio Zelenu poslaničku grupu

Niko od poslanika čiji je zadatak da se bave zaštitom životne sredine nije potpisao inicijativu Zelene stranke za zaštitu pijaće vode Ustavom, zbog čega je predsednik te stranke rešio da napusti neformalnu Zelenu poslaničku grupu iz koje ni jedan poslanik nije podržao taj predlog.

Lični interes i interes stranke članovima te grupe važniji su od Srbije, naveo je Čabradi, podsećajući da je njegova partije pre 3 nedelje podnela inicijativu za izmenu Ustava Republike Srbije i predložila da se pitka voda, po ugledu na razvijene zemlje, zaštiti Ustavom.

Ovu inicijetivu je podržalo svega 13 od 250 poslanika u narodnoj skupštini. Revoltirani Čabradi rekao je da poslanici, umesto da se bore za zdraviju Srbiju, oni kao na, kako je naveo, gratis ekskurzijama obilaze rezervate prirode u Srbiji i fotografišu se, a pozitivnih efekata po građane Srbije od svega toga nema.

“Potreban broj da bi se ušlo u proceduru izmene ustava je trećina, znači, 84 poslanika je neophodno. Mi ćemo pokušati u narednih mesec dana, dva najviše, da navijamo još tih 70 poslanika, da ubedim moje kolege da podrže moju inicijativu, a ako to ne uspemo, onda ćemo pokrenuti narodnu inicijativu, pokušati da, a ubeđeni smo da ćemo to i uraditi, prikupimo 150 hiljada potpisa građana, onda će to morati doći na dnevni red parlamenta”, naveo je Čabradi.

Zelena stranka kritikovala je i Zakon iz oblasti bezbednosti hrane dok je ovaj još bio u skupštinskoj proceduri, smatrajući da se njime na mala vrata uvodi GMO hrana.

Čabradi smatra da je Ministarstvo poljoprivrede ovaj zakon odobrilo pod pritiskom i ucenama Svetske trgovinske organizacije, a da je od ministra Nedimovića bilo poštenije da je prave razloge saopštio poslanicima.

“U članu 58 se uvodi i prihvataju njegove odredbe. To je jedan set propisa koji se tiču bezbednosti hrane. Imamo komisiju Kodeks alimentarijus koja je definisala sve načine dozvoljeneza tretman hrane, antibiotika, pesticida, raznih stvari. I ovde je bukvalno prihvatanjem u ovom zakonu Kodeksa alimentarijusa prihvaćeno sve što se tiče tretmana hrane što previđa Kodeks alimentarijus, a između ostalog on predviđa i genetički modifikovane organizme. Onda imate drugi član gde direktno to piše, pod pojmom uvođenja, ja mislim da je to član 5, pojam nova hrana, tačka 7, gde piše hrana od GMO. Ministar Nedimović tvrdi da to nije uvođenje GMO-a na naše trpeze, ja ne vidim kako nije”, pojasnio je Čabradi.