Petrovaradinci čekaju sportsku halu

U novoizgrađenom sportskom objektu u Petrovaradinu za sada boravi samo čuvar, mada je, smatraju u Centru Petrovaradin, trebalo već da je koriste sportski klubovi iz ovog dela grada.

Gradonačelnik Novog Sada je pre nešto više od mesec dana za Kanal 9 izjavio da da će ova hala proraditi u punom kapacitetu u 2018. godini, kada će je Uprava za sport uključiti u raspored za korišćenje termina za bavljenje sportovima za koje je predviđena.

Sugrađani se, međutim, prema rečima Mirkovićeve, Centru Petrovaradin obraćaju sa neproverenim informacijama o tome da ovaj objekat nije završen iznutra, pa čak i da nema upotrebnu dozvolu.

“Evo, ja molim da on to proveri, da obavesti građane, da ne dolazi do zabuna, da znamo da li ova hala radi, kada će početi da radi i da li će to biti hala građana Petrovaradina. Imamo veliki problem i ne samo u Petrovaradinu već uopšte. Molila sam, kako se ne bi stvarala zabuna kod građana, da se objekti ne otvaraju svečano dok oni ne budu mogli biti predati građanima na upotrebu”, navela je Mirković.